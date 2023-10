El reconocido ‘influencer’ colombiano Yeferson Cossio ha sido tendencia en redes sociales las últimas semanas después de haber dado a conocer la cirugía de alargamiento de extremidades inferiores que se hizo para probar una de las operaciones “más costosas y dolorosas” en el mundo.

Cossio, que cuenta con más de 11 millones de seguidores en sus redes sociales, siempre se ha caracterizado por buscar nuevos retos y realizar contenido diferente para sus plataformas digitales. Esta vez no fue la excepción y en un nuevo video mostró el avance que lleva con su más reciente cirugía.

Cossio se hizo hace unas semanas una de las cirugías más dolorosas e insoportables en el mundo. Se trata de un alargamiento de piernas, el cual consiste en cortar el hueso requerido para aumentar la longitud y así insertarle unos grandes tornillos metálicos.

Estos atraviesan las diferentes capas de la piel y el hueso, para que después se instale una máquina metálica que se encarga en los próximos meses de halar esa parte de las extremidades, en este caso las piernas.

Tras la complicada cirugía, con suturas y curaciones quirúrgicas, se termina el procedimiento para evitar infecciones y otros peligros.

“Me hice la cirugía más dolorosa de todo mundo. No, no es un clickbait. He leído y hay muchos estudios, encuestas, y esta está categorizada como la cirugía más dolorosa del mundo…, de hecho, aquí mismo tengo una bombita del dolor”, afirmó el ‘influencer’ después de hacerse la cirugía.

¿Cuáles son los nuevos detalles de la cirugía?

Después de un poco más de un mes de la operación, Yeferson Cossio decidió compartir nuevamente por sus redes sociales con sus seguidores como avanza la cirugía. En el video se puede observar al ‘influencer’ realizando las terapias para recuperarse y se genere una curación exitosa.

Con las sesiones rutinarias de terapia, poco a poco, según el video, los huesos se van estirando, lo que produce dicho por Cossio un poco de dolor. Por su parte, el material quirúrgico se va acoplando de forma natural alrededor de los huesos, músculos y piel.

“Va un mes y cinco días de operado, cada día duele más”, causando muchos comentarios en redes, ya que muchos consideran que fue un dolor innecesario porque él no necesitaba dicha operación y terminó más como un capricho del creador de contenido de 29 años.

Cossio también ha dejado en claro los resultados de la operación, según el médico cirujano. Afirmó que mide aproximadamente 1.77 centímetros y con el tiempo alcanzaría una estatura de hasta 1.84 centímetros, la cual, expresó, era una altura que siempre había querido tener.

