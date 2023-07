La Superintendencia de Industria y Comercio dio a conocer que el Grupo Cossio S.A.S., que encabeza Yéferson Cossio, incurrió en una posible publicidad engañosa en redes sociales y por ello podría ser multado con 2.320 millones de pesos.

El ‘influenciador’, aparentemente, hizo afirmaciones objetivas sobre los resultados que se podían obtener al tomar su curso “Método Cossio”, el cual según lo publicitado, tenía como propósito enseñar a monetizar las redes sociales y cuyo único soporte era su experiencia personal.

A través de sus historias de Instagram, Cossio señaló que se trata de un “tema viejo” y que “hay un show mediático”. A su juicio, no cometió ningún error y se mostró tranquilo pese a que enfrentaría una millonaria multa.

“Eso es un tema viejo. Me parece raro que apenas haya salido. Mi equipo de abogados está al frente de eso. Aquí no fue un error; yo sí he cometido errores por falta de información, pero este no fue el caso”, explicó.