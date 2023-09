Recientemente, se conoció que Yeferson Cossio se practicó una cirugía para ser más alto, algo que pocos conocen y que existe en la medicina, pero tiene un costo muy alto y la recuperación es muy dolorosa. Y como muchos de sus videos y retos, que hace para monetizar y ganar dinero en redes sociales, causaron reacciones y molestia.

Pero la difusión del video que hicieron dos medios colombianos sobre las explicaciones que dio Cossio, llevaron a que esta información se expandiera y llegara a muchas personas. Entre estas estaban Edwin Garrido, exintegrate de ‘Protagonistas de nuestra Tele’, y Larissa Riquelme, modelo paraguaya que se hizo famosa por ser ‘la Novia’ del Mundial 2010 y de la Copa América 2011.

En una publicación del pasado domingo 24 de septiembre de 2023, el ‘influenciador’ contó a sus millones de seguidores que se había practicado “la cirugía más dolorosa de todo el mundo… y de las más costosas”. Y presentó al doctor que llevó a cabo el procedimiento explicando que era un “alargamiento de miembro inferior” para ser más alto.

En la historia que contó Cossio, explicó que en algún momento se partió las piernas y en las versiones que salieron en redes y medios sobre lo que había, especularon con que había sido en un accidente, por meterse con la pareja de un ‘narco’ y que se había mandado alargar las piernas. Según él, esa noticia falsa quedó en su cabeza y por eso ahora llevó a cabo esto, después de investigar y saber que sí existía esta operación.

Yeferson Cossio admite que medía 1,77 metros y que no era bajito, pero con esta operación busca superar los 1,83, teniendo en cuenta que se podría lograr crecer alrededor de 10 centímetros. Y aunque se sabe que él lo hizo como “procedimiento estético”, hay personas que necesitan esto para corregir un tema congénito o de alguna discapacidad.

La noticia se hizo viral y fue replicada por medios colombianos y redes sociales de los mismos, pues en el video que compartió la cuenta de Instagram del programa ‘Lo sé todo Colombia’ aparecieron las críticas del hombre que saltó a los medios en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ y que ahora es entrenador personal y empresario.

Garrido señaló aquella ocasión en la que Cossio se mandó poner prótesis de silicona en el pecho, todo para cumplir un reto, pero apuntó al mal ejemplo que da como ‘influenciador’:

“Qué miedo, primero se puso prótesis mamarias, ahora se puso las patas flacas más largas. Ojo con quien influencia a sus hijos, hijas. Mi mejor y único ‘influencer’ es Dios, el que te influencia amarte tal cual y como eres, y no exponer tu salud por tu vanidad o simplemente porque no te aceptas tal cual como él te creo”.

Ante ese comentario, muchos de los seguidores de Cossio le recriminaron en ese video compartido por el programa del canal 1 y Edwin justificó su postura: “El ‘man’ puede hacer o pensar como él quiera, el problema está en los que dejan o se influencian por él y más si son niños que no cuentan con un criterio claro… Tantas cosas dice y que no le importa, ¿pero se somete a una cirugía para ser más alto?”.

Y por un usuario de Instagram que señaló a Garrido por meterse en la vida de los demás, él aclaró que el mensaje negativo es decirles a las personas que pueden hacerlo también:

“Puede, si quiere. ¿Quién somos para decirle que no? Pero no lo diga para que lo hagan los demás”.

Y parece que no contento con dejar sus comentarios en el perfil de ‘Los Sé Todo Colombia’, el mismo Edwin Garrido buscó ampliar su mensaje en la publicación similar que hizo el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión. En este ‘posteo’ puso algo, pero remató con un consejo: “Amate tal cual eres. No te dejes INFLUENCIAR”.

La paraguaya, que siempre ha sido una figura polémica y que da para hablar, también se manifestó en la publicación de ‘La Red’. Y aparte de hablar de la vanidad, relacionó el caso del ‘influencer’ colombiano con el del divo argentino Ricardo Fort, quien se hizo famoso por sus transformaciones físicas y vida de excentricidades, pero que murió por las complicaciones que tuvo ante la adicción a la morfina que le quedó por tantas intervenciones.

Este fue el primer comentario de Larissa:

“¡Cada día el mundo está perdiendo el eje! Y por culpa de estas circunstancias, de querer verse más alto o más flaco, marcado, etc., están arriesgando su vida. Eso pasó con Ricardo Fort [y a los pocos años murió], no importa cómo te veas, si eres flaco o gordo, alto, bajo, etc. Siempre serás lindo, bello, hermoso amarse así mismo”.