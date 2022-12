‘Protagonistas de Nuestra Tele’ fue el programa que dio para que Manuela Gómez y Yina Calderón se hicieran conocidas, la primera en la edición 2012 y la segunda en 2013. Aunque no compartieron en la ‘casa-estudio’, han tenido muchos problemas y conflictos personales, que las han hecho enemigas públicas, sin ninguna posibilidad de arreglo.

En la actualidad, las dos son ‘influenciadoras’ y se dedican al negocio de la belleza femenina, con diferentes productos que promocionan por medio de sus redes sociales. Pero cada tanto tienen sus encontrones y peleas, siendo muy parecidas en la personalidad conflictiva, pero muy diferentes en lo que cada una dice ser.

Después de la polémica que se dio entre Yina y Aída Victoria Merlano, por comentarios que la huilense hizo sobre el novio de la ‘influenciadora’ barranquillera, Manuela dio una particular opinión sobre su ‘enemiga’. Así se revivió el problema que tienen desde hace varios años y que ha llegado hasta agresiones delicadas:

Pues Calderón no se quedó callada, respondió con todo y no solo menospreció a Gómez, también indicó que tiene problemas familiares y que ni siquiera le interesaba tener una confrontación:

“Esa mujer ya no me da ni rabia. La perdoné y siento pesar de ella, porque es una mujer muy sola, falta de amor, no la quieren ni los papás, porque es difícil ella. Entonces, ojalá encuentre un ser que la quiera, un hombre que la quiera. Ojalá arregle la situación con sus papás y ya. A mí, Manuela, no me da ni ganas de pelear. ‘Rating’ no me va a dar, entonces, no me sirve, no me sirves. Así que no quiero pelear con ella”