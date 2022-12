Yina Calderón salió al paso de una publicación de Aída Victoria Merlano, que antes bromeó sobre la pelea que surgió entre ambas por un cruce de declaraciones en redes sociales.

Al igual que sucedió antes cuando le respondió a la crítica por haber opinado sobre la vida personal de Merlano, la huilense no se ahorró nada en esta ocasión con un mensaje punzante.

Calderón aprovechó una de las cuentas de Instagram de su empresa de fajas para dejar una nueva pulla en la que se refirió de manera sarcástica al mensaje de Aída Victoria.

“No me había pronunciado todavía aún porque me estaba recuperando de la pela que me dio Aída. Para los que me preguntan por qué me pegó: porque me dí cuenta de su juego y la amenacé con divulgarlo, pues a ella no le interesa que la gente sepa. Este es su juego”, afirmó y agregó un video.