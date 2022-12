El pasado lunes 12 de diciembre de 2022, por medio de las historias de su cuenta de Instagram, Yina Calderón explicó por qué quedó mal en la presentación que tenía programada en Bucaramanga. Y, evitando confusiones o que la señalaran, la empresaria de fajas y DJ de ‘guaracha electrónica’ contó por qué llegó la Policía al lugar, que no es nuevo para ella.

La versión es confusa, ya que en muchas partes la huilense dice que los responsables fueron los encargados de organizar el evento, y que no cumplían con los permisos y medidas necesarias. Pero en otros fragmentos, sin dar muchos detalles, menciona que la Policía la afectó y espera que no lo vuelvan a hacer.

Yina Calderón y lo que le pasó con la Policía en Bucaramanga, antes de una presentación

Al inicio de la serie de videos, Yina es directa y ofrece disculpas por no cumplir con sus seguidores de Bucaramanga, además comparte videos de ella, en su camioneta, pasando por la zona: “No me pude presentar en Bucaramanga, les dejo las siguientes imágenes y ya les explicó qué paso”.

En el video se puede ver que hay varios agentes de policía a las afueras de una zona de bares, mientras la misma Yina narra lo que estaba pasando:

“Sí, señores. La Policía, por todo lado, la gente afuera, se armó la chup@… Nadie pudo ingresar a la discoteca. Y, mientras tanto, yo ‘calletanita’ con los vidrios arriba, menos mal mi camioneta es oscura, pasando por la gente.¿Ah?”.

Así quedaba claro que la DJ sí fue al lugar, que el problema con la Policía ocurrió antes de su llegada y que no hubo incumplimiento de su parte. Después, ya hablando de la Policía, la polémica ‘influencer’ dijo:

“Mandé a mi DJ a mi discoteca y me dice que está llena de Policías… Le escribí al organizador del evento. Me dijo: – Imagínate que la Policía se dio cuenta de que, en especial, tú venías a tocar y nos ‘chimbiaron’, no porque vengas tú, sino que aprovechan eso para mirar los requisitos del evento, mirar que se cumpla con todo, mirar que se tengan todos los permisos. Hasta lo más mínimo, hasta ‘chimbiar’ por ‘chimbiar’…”.

Como era un evento con otros artistas y muchos asistentes, Calderón agradeció la compañía y, aunque en un principio afirmó que los organizadores del evento le dijeron que no era por culpa de ella, la propia Yina empezó a afirmar que era por su presencia que habían llegado las autoridades. “Si esa niña viene, tienen que conseguir eso”, dijo sobre lo que supuestamente motivó la llegada de los representantes de la autoridad.

Con el pasar del relato de Yina Calderón, se supo que no estaban los permisos, pero le pagaron todo el dinero prometido, porque fue error de las personas que la contrataron. Por eso, de nuevo, se disculpó con la gente de la capital de Santander, pero insistió y dio a entender que la policía no la quiso dejar presentar: “La Policía no me quiso… ¿‘Polis’, qué les he hecho?”.

En ese momento, la huilense insinuó una supuesta propuesta o arreglo que ella quería que hicieran con los Policías, lo hizo en una forma infantil, hablando solo con la letra ‘i’ para reemplazar a las demás vocales. De igual forma, se entendió su mensaje y también la respuesta negativa de los organizadores.

Según Calderón, ella tiene aprecio por los agentes de Policía, pero se expresó como si le buscaran siempre el motivo para afectarla:

“Yo quiero a los ‘Polis’, ustedes saben que me cae muy bien la Policía, porque conmigo siempre se portan divinos. Pero yo les dije que por qué no trasladábamos el evento a otra discoteca. Y dijeron: – No, Yina, donde vaya usted, le van a hacer la persecución y yo tengo que tener todos los permisos -”.

Para cualquier persona del común, entendiendo que era un evento sin los permisos necesarios, era normal que no dieran autorización de seguir adelante. Sin embargo, Yina Calderón siguió con su versión de que la Policía no la dejó tocar y dijo que esperaba que no le hicieran lo mismo en su próximo toque de ‘guaracha’ en Pereira: “Policías de Pereira, ahora es que vayan y se me tiren el evento también… ¿La ‘Poli’, por qué se pone así? Pero en Pereira no, nenés, ya tienen todo listo”.

Habrá que esperar lo que sigue pasando en el marco de las presentaciones y toques de Yina Calderón, ya que hace unos días ella misma confirmaba que una persona había muerto en incidentes que ocurrieron a las afueras de un sitio en el que estaba haciendo su ‘show’.