‘La Tremenda’, influencer colombiana, fue criticada fuertemente en redes sociales, por cuenta de una entrevista en, ‘El show x Mariam Obregón’, que se viralizó cuando la mujer mencionó que había abusado de su esposo, Jeycob Gael por medio de una sustancia que le suministró un amigo.

Un día después de la polémica, la pareja hizo un video en el que ellos admitieron que todo era mentira y se dejaron llevar por sus palabras.

“No es verdad, nos dejamos llevar por las emociones. Tenemos problemas en la relación, como todas las parejas, pero jamás he llegado a estas situaciones con mi pareja. No me siento orgullosa, vi la entrevista y la verdad siento pena de mí misma por decir esas cosas”, afirmó Dailyn Montañez, más conocida como ‘La tremenda’.

Mariam Obregón habla de la polémica de ‘la Tremenda’

A pesar de las palabras de la ‘Influenciadora’ y su esposo, Mariam Obregón, la persona que entrevistó a la pareja, contó a través de un video en su cuenta de Instagram qué fue lo que pasó con el video.

“Yo no busco quedar bien con nadie, si usted piensa que yo soy una mierda por subir ese video, pues soy una mierda”, enfatizó Obregón.

“Como saben hice un ‘podcast’ e invité una pareja. Ellos estaban contando un poco de sus vivencias, entre una de estas hubo una en específico donde yo les pregunté y les dije: ‘Cuenten esa, que yo me la sé’. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque alguna vez, está pareja fue a mi casa, hace como tres años, y me contaron esta historia, pero jamás me la contaron como la hicieron en el podcast”.

“Yo les voy a hablar por mí por Mariam Obregón, yo no tengo idea si esto es marketing, si es real, si no es real, lo único que yo sabía fue lo que me contaron alguna vez en mi casa y que pequé por sapa y por pendeja”, contó

Por último, Obregón contó: “Les pido disculpas por haber prestado mis redes y la plataforma para que contarán una historia así, porque entiendo que realmente hay personas que viven de esto y que no hay que normalizar esas palabras, que por supuesto la violencia entre pareja está mal y que los abusos entre las relaciones no se deben aceptar”.

