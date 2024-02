‘La Tremenda’ hace contenido digital junto a su esposo Jeycob Gael y fueron tendencia el fin de semana en redes sociales luego de haber dado unas fuertes declaraciones.

En el video, Dailyn Montañez, más conocida como ‘La Tremenda’, aseguró que, por un consejo de su amigo, decidió darle una sustancia a su esposo para poder dormirlo y cumplir una fantasía que ella tenía.

Cumplió su cometido y al otro día el hombre se dio cuenta de lo sucedido. Ella reveló que tuvo que hacerlo porque él no quería acceder, así que le tocó a las malas.

Ahora, luego de que los dos han recibido millones de comentarios en las diferentes redes sociales, decidieron compartir otro video en donde trataron de aclarar la situación y los dos confesaron la historia fue mentira, pero lo hicieron solamente para ganar vistas en dicho pódcast:

“No es verdad, nos dejamos llevar por las emociones. Tenemos problemas en la relación, como todas las parejas, pero jamás he llegado a estas situaciones con mi pareja. No me siento orgullosa, vi la entrevista y la verdad siento pena de mí misma por decir esas cosas”, afirmó Montañez.

Aprovecharon el momento para pedirles perdón a los usuarios de Internet que vieron el video, asegurando que cuando salió se dieron cuenta de la gravedad de la situación, sobre todo por los comentarios tan fuertes que recibieron durante estos días, en los que incluso la llamaron a ella ‘Garavita’.

Además, aseguraron que su hijo estaba completamente seguro en casa, pues trataban de que en el hogar solo hubiese respeto y amor, dejando claro que ninguna de las situaciones mencionadas había pasado en realidad.

Sin embargo, los comentarios siguen rondando en Internet y sus seguidores parecen estar muy molestos por la supuesta mentira. El video original fue bajado de YouTube.

