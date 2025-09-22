El creador de contenido y practicante de ‘parkour’ ‘Julianpks’ volvió a estar en el centro de la conversación digital luego de compartir un video en el que relató haber sido víctima de un intento de robo mientras entrenaba en un puente peatonal de Sibaté, Cundinamarca.

Según su testimonio, el hecho ocurrió el pasado 15 de septiembre, cuando un hombre se acercó a sus pertenencias bajo el argumento de acusarlo falsamente de vender drogas. “Claramente me quería robar. Le expliqué que estaba entrenando ‘parkour’ y él, sin mediar más palabras, sacó un cuchillo y me lo mandó a mi pecho atentando contra mi vida porque sí”, narró en la grabación que se puede ver aquí.

El atacante habría intentado despojarlo de la cámara con la que registraba sus movimientos, lo que obligó al joven a escapar descendiendo por la estructura del puente.

“El sector por lo general es solo, así que decidí no oponer resistencia por una bicicleta y maleta; lo material al final se recupera”, agregó.

Tras el episodio, ‘Julianpks’ hizo un llamado a la comunidad que practica deportes urbanos a no exponerse en soledad y a evitar enfrentar a posibles delincuentes.

“Si salen a entrenar háganlo en compañía y nunca pongan resistencia porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar”, recomendó.

La atención en torno al joven creció aún más días después, cuando circuló un video en el que aparece caminando sin ningún tipo de protección sobre las vigas de la Línea 1 del metro de Bogotá, a una altura aproximada de 35 metros. En la grabación, se observa a ‘Julianpks’ acompañado de otro joven desafiando la estructura, lo que generó críticas por el riesgo que corrieron y cuestionamientos sobre la seguridad en la obra.

El doble episodio mantiene al practicante de ‘parkour’ en el foco mediático: por un lado, como víctima de la inseguridad en Cundinamarca, y por otro, como protagonista de un acto temerario que abrió debate sobre los límites de la exposición en redes sociales.

