Un hecho curioso ocurrido en Brasil llamó la atención internacional y rápidamente se tomó las redes sociales. La Policía Militar de Miguel Pereira, en Río de Janeiro, detuvo a un joven de 24 años que viajaba en un bus disfrazado como el famoso ‘Chavo del 8’.

(Vea también: Venden hamburguesa 2×1 a los que se llamen Brayan: famosa cadena hizo jugada magistral)

El control hacía parte de la Operación Seguridad Presente, que vigila el transporte público en la región. Durante la inspección, los agentes se fijaron en la peculiar apariencia del pasajero y lo interrogaron. En ese momento, el joven admitió llevar dos cigarrillos con una sustancia parecida a la marihuana, los cuales dijo eran para su consumo personal.

Luego del hallazgo, el sujeto fue trasladado a la Comisaría 96ª de Miguel Pereira. Sin embargo, el episodio no quedó ahí. Mientras iba esposado, comenzó a imitar los gestos y frases del recordado personaje de la vecindad que encarnó Roberto Gómez Bolaños, lo que provocó risas entre testigos. Varios grabaron el momento, y los videos se difundieron con rapidez en redes sociales, acompañados de comentarios y memes.

Lee También

Lee También

Algunos medios locales como CNN Brasil contaron cómo el detenido llegó a la comisaría “como un perro arrepentido, con el rabo entre las patas”, haciendo alusión a la serie. El hecho se convirtió en tendencia en cuestión de horas con frases emblemáticas como “fue sin querer queriendo” o “se me chispoteó”.

Las autoridades confirmaron que se abrió un proceso por consumo personal, según confirmó el medio citado. Bajo la ley brasileña, la posesión de pequeñas dosis no implica cárcel, aunque sí puede dar lugar a advertencias, tareas comunitarias o charlas educativas.

(Lea también: Española, impactada al descubrir que en Colombia la Navidad arranca en septiembre)

Finalmente, el joven quedó en libertad luego de rendir su declaración. El material incautado fue enviado a los peritos para su análisis, con el fin de confirmar su composición y establecer las medidas legales correspondientes.

Lo que empezó como un simple control policial terminó en un episodio viral que mezcló la cultura popular con un hecho judicial.

🇧🇷 | Un hombre de 24 años vestido como el “Chavo del 8” fue detenido con droga en Río de Janeiro, Brasil, y fue grabado imitando al personaje mientras era llevado por un agente de seguridad.pic.twitter.com/eoag70cByP — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 19, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.