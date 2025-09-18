En Colombia se celebra el amor y la amistad y una de las costumbres es jugar amigo secreto, una dinámica en la que un grupo de personas acuerdan participar y, de manera anónima, cada persona le da un regalo a la otra en una fecha determinada.

Justamente, durante el tiempo en el que se sortean los nombres de los participantes hasta la entrega de los regalos, se hace la popular endulzada, la cual también es de forma anónima y busca alegrarle el rato a su amigo secreto con una golosina.

Es así que, a través de la red social X, una usuaria publicó una foto del regalo que le dejó su amigo secreto en la oficina, causando sensación en la plataforma por la calidad de la endulzada.

Y es que la misteriosa persona le dio un combo de Juan Valdez que consta de un cruasán y un café, lo cual representó seguramente una buena inversión de dinero. Lo particular de las endulzada es que justamente el objetivo es dar dulces sin gastar tanta plata.

Fue a raíz de ello que un internauta lanzó un comentario que se hizo viral, al comentar en tono jocoso que el amigo secreto de la persona es “Sarmiento Angulo”, uno de los hombres más poderosos y ricos de Colombia.

“¿Quién es el amigo secreto? ¿Sarmiento Angulo?”, escribió en X.

Quién es el amigo secreto? Sarmiento Angulo? https://t.co/ORnXE7wmVx — Rugeles (@rugelastico) September 18, 2025

La publicación alcanzó miles de reaccione y un sinfín de comentarios: “Yo digo que ella misma se compra el Juan Valdez solo para darse valor”, “Si sigue así el regalo de amor y amistad va a ser un carro 0 km”, “El jefe seguro”; “A mí ni una morita me daban”.

