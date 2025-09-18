A medida que la economía colombiana enfrenta desafíos, el sector de transporte de carga se encuentra en una situación crítica, como lo demuestran las cifras alarmantes presentadas por el gremio.

En el último año, más de 174 empresas de transporte de carga en Colombia han cerrado sus puertas, según un informe de la presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar), Nidia Hernández, detalla Portafolio.

Estos cierres, que ella considera una cifra oficial, señalan una crisis en la industria que podría empeorar si no se abordan los problemas que asfixian al gremio.

Según Hernández, las empresas de transporte de carga se enfrentan a una combinación de altos costos, impuestos crecientes y la falta de condiciones operativas adecuadas.

Esta presión financiera y logística ha llevado a la quiebra de estas 174 compañías, y el gremio advierte que es solo la punta del iceberg. “Nos están ahogando con altos sobrecostos, nos están ahogando con impuestos y nos están ahogando porque ni siquiera nos están garantizando lo mínimo para poder trabajar”, declaró Hernández.

Los desafíos del sector son múltiples y complejos. Uno de los mayores problemas es el aumento de los costos operativos, que las empresas ya no pueden absorber. Esto es particularmente difícil en un entorno en el que también deben lidiar con una carga tributaria cada vez más pesada.

Preocupación para el gremio transportador en Colombia

Además de los problemas económicos, el gremio señala que las condiciones en las carreteras colombianas también contribuyen a la crisis.

La inseguridad vial, los bloqueos de carreteras y el mal estado de la infraestructura están afectando directamente las operaciones y la viabilidad de las empresas.

Estos factores no solo representan un peligro para los conductores y la mercancía, sino que también causan retrasos y gastos adicionales que terminan por asfixiar a las compañías.

Para complicar aún más las cosas, el sector está preocupado por las futuras medidas tributarias que se están debatiendo en el Congreso. La próxima ley de financiamiento, que actualmente se está discutiendo, podría incluir disposiciones que afecten aún más a la industria del transporte de carga.

