Carlos Slim, uno de los empresarios más influyentes de México, se adjudicó el primer tramo del Tren del Norte, un megaproyecto ferroviario impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de su grupo Carso y la constructora española FCC, el magnate ganó la licitación para diseñar y construir 111 kilómetros del corredor que conectará Saltillo con Santa Catarina, con un presupuesto superior a los 1.470 millones de euros (USD 1.733 millones) y un plazo de ejecución de 31 meses, detalla El Universal de México.

El Tren del Norte, de casi 400 kilómetros de extensión, busca mejorar la conectividad entre Saltillo y Nuevo Laredo, atravesando los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, regiones clave para la industria y el comercio en el norte del país.

El proyecto contempla una inversión total estimada de más de 6.000 millones de euros y es considerado la obra de infraestructura más importante de la actual administración federal.

Slim presentó la oferta más competitiva en un proceso en el que también participaron grandes consorcios españoles como Comsa, OHLA y Azvi, pero fue FCC quien se impuso con la propuesta ganadora.

El tren permitirá velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, fortaleciendo la red de transporte de pasajeros y potenciando la movilidad en una de las zonas industriales más estratégicas de México.

Quién es Carlos Slim y cuáles son sus negocios

Carlos Slim es un empresario e inversionista mexicano considerado uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo. Nació en la Ciudad de México en 1940, en el seno de una familia de origen libanés.

Desde muy joven mostró habilidades para los negocios, influenciado por su padre, quien le inculcó principios de ahorro, disciplina y visión empresarial. Slim estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y rápidamente comenzó a invertir en distintos sectores, construyendo una sólida base financiera que lo llevaría a consolidar uno de los imperios económicos más importantes de América Latina.

A lo largo de su trayectoria, Carlos Slim ha diversificado sus inversiones en múltiples industrias como telecomunicaciones, construcción, energía, transporte, banca, comercio e infraestructura.

Es conocido principalmente por el control que ejerció sobre Telmex y América Móvil, empresas que marcaron un antes y un después en las telecomunicaciones de México y de toda la región. Gracias a esta expansión, logró amasar una de las mayores fortunas del planeta, apareciendo durante varios años en la lista de multimillonarios de Forbes como el hombre más rico del mundo.

Más allá de su faceta empresarial, Slim también es reconocido por su papel como filántropo. A través de la Fundación Carlos Slim y la Fundación Telmex-Telcel, ha impulsado proyectos en salud, educación, cultura y desarrollo social, beneficiando a millones de personas.

Su visión de negocios se caracteriza por aprovechar las oportunidades en tiempos de crisis y por adquirir empresas en dificultades para transformarlas en corporaciones rentables. Actualmente, es un símbolo del poder económico en México y un referente mundial de cómo la diversificación, la innovación y la estrategia financiera pueden convertir a un emprendedor en una figura clave en la economía global.

