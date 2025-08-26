La actriz y comediante mexicana María Antonieta de las Nieves, recordada en toda Latinoamérica por su papel de ‘la Chilindrina’ en la serie ‘El Chavo del 8’, encendió las alarmas de sus seguidores luego de ser hospitalizada de emergencia el pasado 20 de agosto debido a una fuerte crisis de ansiedad.

De acuerdo con información publicada por la revista TV Notas, durante su estancia en el hospital los médicos detectaron que el cuadro de salud no estaba relacionado únicamente con la ansiedad, sino con un bajo nivel de sodio asociado a un “posible deterioro neurológico”.

Amigos cercanos a la actriz aseguraron que en semanas anteriores ya había mostrado dificultades para hablar con fluidez e incluso para tragar, síntomas que se sumaron a una agenda laboral intensa y altos niveles de estrés.

“Últimamente la he visto muy nerviosa, trabaja sin parar y el cuerpo le está pasando factura”, relató una persona cercana.

Durante su hospitalización, trascendió que la actriz habría pasado varias noches sin la compañía de sus hijos, situación que la habría afectado emocionalmente. Una enfermera contratada para cuidarla fue quien permaneció al pendiente de que no se lastimara durante los episodios de desorientación.

Ante los rumores, Verónica Fernández, hija adoptiva de De las Nieves, confirmó que la actriz ya fue dada de alta y se encuentra en su hogar.

“A mi mamá se le bajó un poco el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en casa, estable”, aseguró.

Pese a la recuperación, allegados recomendaron mantener a la comediante bajo observación médica y con reposo, para evitar una nueva recaída.

