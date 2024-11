María Antonieta de las Nieves, reconocida por sus más de 50 años de carrera artística y por su entrañable papel de ‘La Chilindrina’, reveló en medio de una entrevista para la cadena Telemundo que ya tiene todo listo para su funeral.

“Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años, sí, no creas que quiero antes”.

Del mismo modo, la carismática actriz indicó que ya escogió el ataúd en el que reposará su cuerpo y hasta la sala de velación.

“Yo tengo preparado mi caja, mi ataúd, ya lo busqué y me costó mucho, con vírgenes de Guadalupe, en todo el lado, ya tengo lista la agencia donde me van a velar”.

En la misma entrevista, María Antonieta de las Nieves señaló que ya hasta tiene el vestuario escogido para el día de su muerte.

“Ya tengo lista lo que me voy a poner, yo quiero que sea ‘La Chilindrina’ la que se muera, porque se va a morir junto conmigo, eso es lo que yo quiero, pero mis hijos no. Dicen, no, mamá, hasta ese momento vas a ser de ridícula”.