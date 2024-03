Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

En los más de 53 años que lleva dedicada a la actuación, debutó a los 21 años como ‘la Chilindrina’, esta será la primera vez que María Antonieta de las Nieves va a interpretar a una mujer acorde a su edad.

(Lea también: Ella es la hija de Carlos Villagrán, ‘Kiko’, de ‘El Chavo del 8’: logró vencer al cáncer)

Lo hará en la comedia teatral Los huevos de mi madre, con la que llegará en mayo a Colombia para ocho funciones en Manizales, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín (el 24 de mayo en el Teatro Universidad de Medellín).

“Es maravilloso, porque nunca me había tocado estar en la edad correcta de los personajes. Cuando empecé con la Chilindrina tenía 21 años, y la ‘Chilindrina’ siempre tuvo 8 años”, comentó María Antonieta de las Nieves, en charla con EL COLOMBIANO, desde su natal México.

“Estoy encantada, feliz de la vida, me parece que es una gran oportunidad que tengo para demostrar que todavía puedo hacer de una mujer sesentona. El mismo cariño con el que hice la ‘Chilindrina‘ se le estoy poniendo a la mamá de Los huevos de mi madre”.

La comedia, escrita y coprotagonizada por el paisa Fernando Botero, nace de la necesidad del artista nacido en Medellín “de mostrar lo que sienten los hombres al ser abandonados por su pareja”.

La propuesta se estrenó primero en México, donde fue un éxito, con las actuaciones de Botero y de la actriz mexicana Norma Lazareno.

Le recomendamos leer: La “Chilindrina” lanza su autobiografía

“Lo que pasó fue que me enamoré de la obra en cuanto la vi, yo no pude estar en escena porque estaba de gira con la ‘Chilindrina‘, estuvo Normita Lazareno, que es gran amiga mía. Le dije al señor Botero que la obra me había encantado y que había sido una lástima haberme perdido la opción de estar y ahí fue cuando me dijo que quería llevar la obra a Suramérica y que yo iba a ser la protagonista”, recuerda María Antonieta, al anotar que le dijo al autor que la primera parada de la gira tenía que ser Colombia.

“Antes que nada, tú eres colombiano y tú sabes lo que yo quiero tu país, entonces, primero vamos a Colombia, y dime para cuándo, porque yo voy a dejar todos mis compromisos de un lado para poder hacerla contigo”.

Sobre su cariño por Colombia y el pedido de iniciar en el país el recorrido por Suramérica de Los huevos de mi mamá dice que todo nació en 1981, cuando con el elenco del ‘Chavo del 8‘, participó en la Caminata de la Solidaridad por Colombia, organizada por Nydia Quintero, que en ese entonces era la Primera dama de la nación.

“Ese encuentro dejó un hueco muy grande en mi corazón. Yo quería seguir en Colombia, quería seguir llenándome de amor, de cariño, de todo el afecto que me dieron. Se me hizo que en ese momento hicimos muy poquito, porque todo pasó tan rápido, no nos dimos cuenta de la dimensión que tenía la Caminata, fue algo único, maravilloso, yo le dije a Dios que quería volver a vivir ese momento, pero desgraciadamente teníamos otras cosas que hacer y no pudimos volver”, cuenta la actriz y añade que: “Me quedé con esa sensación de querer regresar a Colombia lo antes posible, y ahora lo estoy logrando”.

¿El retiro de los escenarios?

Desde México se ha filtrado la información con esta obra marcará el retiro de los escenarios de la popular ‘Chilindrina’, noticia que ella misma confirma.

Lea también: ¿Se les chispotió? Se revelan las primeras imágenes de Sin querer queriendo, la bioserie inspirada en Chespirito

“Sí y te voy a decir por qué; espero que sea una gira larga, bastante extensa. Entonces, si tengo 74 años, ¿cuántos años más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente, entonces Los huevos de mi madre, sí va a ser lo último, porque así quisiera seguir haciendo la ‘Chilindrina’, no lo iba a ser con el mismo entusiasmo y la energía de los bailes y las de coreografías”, anota María Antonieta.

En escena no solo interpretará una madre sesentona alcahueta, sino que cantará, algo que ha hecho a lo larga de su carrera, no por algo acumula 18 trabajos discográficos.

(Vea también: A hija de Carlos Villagrán no le simpatizan críticos de su padre y mandó dura respuesta)

La charla la terminó con una invitación a los colombianos para que no pierdan el debut en Colombia de Los huevos de mi madre y su despedida de los escenarios.

“Es una obra que les va a hacer una catarsis en su vida, porque se van a dar cuenta las mamás que son posesivas. A las madres les va a hacer mucho bien, al igual que los hijos, que van a entender por qué sufrimos las madres,

Yo no fui madre posesiva, en especial porque estuve mucho tiempo viajando, así que los dejé volar, quedó la sensación que debí tenerlos más conmigo, porque la vida se va muy rápido. Por favor, vayan a ver nuestra obra y después repítanla, porque sé que la van a repetir”, dice María Antonieta, que adelanta que los asistentes a las funciones se podrán, al final de la obra, tomar fotos con la mismísima Chilindrina.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.