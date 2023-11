En ocasiones, informaciones que circulan en redes sociales tergiversan o desinforman sobre temas delicados, como el de la salud de personajes reconocidos en el mundo del entretenimiento.

Hace poco, les tocó a los manejadores de ‘Paquita, la del barrio’ desmentir que hubiera ingresado a una clínica de México por un problema grave de salud. Ahora, el turno es para Carlos Villagrán, ‘Kiko’, a quien le achacaron un cáncer de próstata.

Incluso, algunos medios citaron que el comediante mexicano había dicho que aún no tenía su testamento y que era una responsabilidad solo de él.

Sin embargo, ‘Kiko’ fue entrevistado por el medio peruano ‘América Hoy’, según información del Canal Uno, y allí desmintió que padeciera de alguna enfermedad, aunque dijo que sí fue operado por alguna otra condición que no detalló.

“Estoy perfectamente, feliz de la vida, yo me propuse ser feliz en la vida. Lo soy y le agradezco a Dios definitivamente, pero soy feliz. No es nada de lo que tuve. Me hicieron unas radiaciones de lo más bajito, no me trajeron ninguna consecuencia, incluso hoy estoy debutando en California donde está Disneylandia”, dijo el actor sobre la información que circuló en redes sociales.