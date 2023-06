Al set del matutino del canal Caracol llegó el inolvidable personaje de ‘El chavo del 8’, en el espacio, tanto presentadores como fanáticos, lo estaban esperando con los brazos abiertos para darle la bienvenida al país y al magacín.

Sin embargo, cuando Catalina Gómez lo presentó y lo saludó para empezar la entrevista en el programa, ‘Kiko’ sintió que no fue con la euforia suficiente, por lo que le pidió que lo volviera a hacer mejor.

“Muchachos no voy a salir, con eso así, no, no estuvo bien. Vamos a hacer con más entusiasmo. ¿Ok? Desde el principio”, exigió el actor.