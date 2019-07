El icónico actor le concedió una entrevista al programa ‘La Peña de Morfi’, de la cadena argentina Telefe, en el que aseguró que la popularidad de su personaje se salió de las manos y esto no le hizo gracia a algunos de sus compañeros.

“Hacíamos conferencias de prensa, todo estaba lleno, pero un 70 % de las preguntas que hacían eran para ‘Kiko’. […] Empezó a aparecer el celo de artista. Poco a poco fue trepándose sobre la popularidad del ‘Chavo'”, expresó.

Luego aseguró que en un vuelo de regreso de una gira, Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) le dijo que le iba a pagar menos, lo que tomó como una señal de que algo no marchaba bien internamente y que querían echarlo, así que él mismo le dijo prefería no seguir adelante, y el fallecido director no se opuso.

Luego de esto, ‘Don Ramón’ se retiró como una forma de solidarizarse con Carlos; así fue como ‘La Vecindad’ se derrumbó, pues ‘Doña Florinda’ se quedó sin hijo y sin a quien golpear, ‘Doña Cleotilde’ sin enamorado, ‘La Chilindrina’ sin papá ni aliado para sus travesuras, y ‘El Chavo’ ya no tuvo a quien decirle: “Cachetes de marrana flaca”, y tampoco quien lo golpeara para terminar en su barril.

Esta es la entrevista: