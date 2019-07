View this post on Instagram

#TBT Emperifolladissisisima pero sigo igualita o no?? Aunque ahora soy un poquiiiiito más minimal con el #maquillaje 😆💄 De mi pelo en la foto no les puedo dar razón, esa era la moda de la época! 🤣🤷🏻‍♀️ #80skid #AlwaysAKid #SiempreNiña Con mi primita @vivianadz1982 ❤️