Gracias a su participación en ‘El Chavo del 8‘ personificando a ‘Kiko’, Carlos Villagrán ha recibido el cariño de múltiples personas en México y el mundo entero. Pese a que el público conoce varios relatos de su faceta actoral, en algunas ocasiones desconocen los retos que ha tenido que afrontar en el área personal.

Una de las historias más dolorosas del también comediante está relacionada con su hija Viviana Villagrán, quien informó el 28 de julio de 2023 que tenía cáncer, noticia que había descubierto un par de días antes.

(Vea también:A hija de Carlos Villagrán no le simpatizan críticos de su padre y mandó dura respuesta)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanesa Villagran (@vaviriva)

“El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, dos cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo… Vi como a seis oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida… Una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla”, fue una parte del mensaje que publicó.

Junto a la reseña, se encontraba una fotografía de ella sentada en un sillón mientras permanecía conectada a un monitor, lo que llamó la atención de los usuarios de Internet, quienes le desearon pronta recuperación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanesa Villagran (@vaviriva)

La mánager del intérprete de ‘Kiko’ (personaje al que mostraron como niño real) compartió en varias oportunidades más su proceso para vencer esta enfermedad hasta que en septiembre de 2023 expuso cómo recibió el apoyo de su familia durante la última quimioterapia.

(Lea también: La oscura razón por la que El Chavo del 8 es huérfano y cómo llegó a la vecindad)

Carlos, por su parte, confirmó en octubre del mismo año que su hija había vencido la enfermedad. Cabe aclarar que, aunque la joven perdió la totalidad de su cabello, la mayoría de veces aseguró que esto no era lo que le preocupaba, pues agregó que para ella era mucho más importante mantenerse sana que gozar de una buena apariencia física.

“Mi admiración y respeto a todas las que pasamos por esto, no olviden tener siempre una excelente actitud, revisarse, comer sano… Gracias a Dios estoy libre, deseo salud para aquellas guerreras. Sí se puede”, escribió Viviana el pasado 19 de octubre, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.

Pulzo complementa

Por su parte, Carlos Villagrán, conocido como ‘Kiko’, desmintió rotundamente los rumores que circulaban en redes sociales sobre su supuesto cáncer de próstata. En una entrevista con el medio peruano ‘América Hoy’, el comediante mexicano afirmó estar en perfecto estado de salud y feliz de la vida. Aunque admitió haberse sometido a una operación, no proporcionó detalles sobre la condición específica que motivó la intervención.

Se había difundido información falsa que indicaba que Villagrán había expresado su preocupación por no tener un testamento, atribuyendo la responsabilidad solo a él. Sin embargo, el actor aclaró que dicha información carecía de veracidad y que su estado de salud actual es óptimo.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.