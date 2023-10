Hace varios días corrió el rumor de que los diferentes programas de ‘Chespirito’ se dejaron de emitir por razones que apuntaban a que se trataba de un capricho de Florinda Meza.

Esto surgió luego de unas declaraciones que dio María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a ‘La Chilindrina’, en las que aseguró que Roberto Gómez Bolaños dejó de hacer ‘El Chavo del 8’ porque se sentía muy grande para personificarlo.

Sin embargo, y aunque no mencionó a Meza, en redes su nombre fue tendencia por lo anteriormente narrado.

Qué dijo Florinda Meza sobre programas de ‘Chespirito’

La actriz mexicana se refirió al tema por medio de un video compartido en su cuenta de Instagram, donde aseguró que todo se trataba de un chisme.

“Se dice que yo me opongo a que los programas de ‘Chespirito’ sean transmitidos nuevamente. Total y absoluta mentira. En primer lugar, yo sí amo y respeto todo el legado de Roberto. Sí respeto y amo al público, al igual que lo hacía mi ‘Robert’” comentó Meza.

En sus explicaciones, la actriz agregó que ella y su esposo siempre respetaron su profesión y disfrutaron poder alegrar la vida de varias generaciones de latinoamericanos.

“Yo sí soy colaboradora literaria de los programas y negociaría por mi trabajo porque además fui intérprete múltiple de los mismos. Una herencia del genio y del talento de Roberto Gómez Bolaños no es solamente un regalo, es una responsabilidad”, comentó en las imágenes.

Por último, aseguró que hay una posibilidad de que una persona compre los derechos de transmisión, pero las negociaciones aún no han llegado a buen puerto.

“En una compra venta hay un comprador y uno o más vendedores. En este caso un comprador intentó por cuatro ocasiones hacer la transacción, misma a la que no he sido invitada. Las negociaciones son eso, para llegar a un feliz acuerdo, a menos que alguien quiera tronar la negociación o que no sepa realizarla. Qué tristeza, el público está esperando. No he sido yo quien dijo no. O sea, pregunten a quien tengan que preguntar”, concluyó.

