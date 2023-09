Para nadie es un secreto que ‘El Chavo del 8’ fue un programa de entretenimiento que marcó a varias generaciones latinoamericanas.

Durante muchos años, las ocurrencias del ‘Chavo’, ‘La Chilindrina’, ‘Kiko’, ‘Don Ramón’, entre otros, se convirtieron en la compañía de varias personas que disfrutaban con la comedia inventada por el humorista Roberto Gómez Bolaños.

(Vea también: Chilindrina desmiente supuesta muerte, dice que ‘andaba de parranda’)

Sin embargo, esta llegó a su fin y muchos de sus fanáticos no comprendieron por qué si era una de las producciones más exitosas. Al respecto, María Antonieta de las Nieves, quien le dio vida a ‘La Chilindrina’, reveló en los últimos días los motivos que llevaron a Bolaños a ponerle fin al programa.

En diálogo con el programa de entretenimiento ‘Siéntese quien pueda’, la artista mexicana de 72 años aseguro que ‘Chespirito’ —como era conocido Roberto Gómez Bolaños— de un momento a otro “se sentía grande” para seguir haciendo ‘El Chavo del 8’.

“Mucho tiempo después cuando ‘Chespirito’ ya no quiso hacer ‘El Chavo’ fue cuando vinieron las dificultades. Entonces, seguimos haciendo los demás programas y le dije: ‘Hace mucho que no hacemos El Chavo”, narró inicialmente la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

En su relato, De las Nieves explicó que Gómez Bolaños solo se detuvo a responderle que nunca más lo iban a volver a grabar.

“Le dije: ‘¿Qué?’. Me dijo: ‘Sí, nunca’”, señaló asombrada en el mencionado programa.

‘La Chilindrina’ explicó que le preguntó en su momento por qué no les consultó dicha decisión a los demás integrantes del programa, a lo que él contestó que no tenía por qué hacerlo.

“[Dijo] ‘Yo ya me siento grande para hacer el Chavo. Ya no me gusta como me veo para hacer el Chavo’. Tenía toda la razón del mundo. Debe uno saber hasta dónde llega. Le dije: ‘Bueno, ya no quieres ser ‘El Chavo’, pero yo voy a seguir siendo ‘La Chilindrina’ porque yo todavía tengo edad’. Me dijo que hiciera lo que yo quisiera”, agregó en su explicación De las Nieves.

Lee También

Por otro lado, ‘La Chilindrina’ aseguró que su relación con Gómez Bolaños se comenzó a deteriorar una vez él se involucró con Florinda Meza.

“Cuando ellos empezaron con su relación yo no me metí porque no tenía por qué meterme. Me dolió como si fuera la hija. Fue para mí un golpe duro que no debería importarme, no debí haberme metido ni me metí. Ellos en su vida y yo en la mía”, concluyó en el programa de entretenimiento.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.