La actriz que interpreta a la conocida Chilindrina, amiga del Chavo del Ocho, ha tenido que desmentir los recientes rumores que afirmaban su muerte. María Antonieta de las Nieves es de las pocas integrantes de la vecindad del Chavo que afortunadamente siguen con nosotros.

Fue por medio de un video publicado en sus redes sociales, incluyendo Instagram, que la actriz frente a cámara agradeció el apoyo y la preocupación mostrada por la comunidad de fans, evidentemente al verla en el reciente video, desmiente completamente que hubiera fallecido.

Ya me morí, no, me morí anoche, pero de cansada de sueño, me acaban de despertar y me dicen, ay, señora ¿No se ha muerto? Y dije, no, no estaba muerta, andaba de parranda. Gracias a todos los que me llamaron para ver si era verdad el rumor de que había muerto, quiero decirles que estoy muy bien