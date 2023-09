Gustavo Adolfo Infante es otra de las personalidades del mundo del espectáculo que no se guarda ni un poco su opinión frente a ciertos temas o artistas. El periodista y conductor de ‘Sale el Sol’ le recomendó recientemente a Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos, que ‘googleara’ quien era Libertad Palomo, actriz trans con quien ha habido una reciente polémica.

Ante el anterior comentario de Gustavo, Wendy ha decidido hablar al respecto, fue mediante un video que ella misma publicó en sus redes sociales que, muy a su manera, mencionó que no quería las recomendaciones de Gustavo y de hecho, dijo que es por ella que él come, este comentario debido a que siendo la celebridad del momento, gran contenido de su programa habla de la misma Wendy.

A mí, tú no me vas a venir a mandar ni me vas a venir a hacer put*s juegos ni pendej* como les haces tus chismes y escándalos a todo mundo, a mí no. No les voy a hacer caso ni entrar en polémicas porque está cabro* que no estudia, está cabro* que es la corriente y todo les da de tragar porque se la viven hablando de una.