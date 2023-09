Justo en el marco de los MTV VMAS 2023, el cantante mexicano de corridos tumbados, Peso Pluma, habría recibido en México una amenaza por parte de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales con más presencia del territorio y en esta amenaza, mencionaban que si se atrevía a dar una presentación en Tijuana, este ya no volvería a cantar, es decir, lo matarían.

Ante lo anterior y como ya te habíamos informado, el cantante ha contratado a más seguridad para resguardar su integridad, pero todo parece apuntar que seguirá la recomendación hecha y no dará su presentación en Tijuana, la cual estaba programada para el 14 de octubre.

Por medio de Ticketmaster es que se podían conseguir las entradas a esta fecha, pero ya no más, es la única de las presentaciones de Peso Pluma que no aparece en el sitio. Ante lo anterior se le cuestionó directamente a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, quien afirmaba que no fue notificada de la cancelación del concierto.

¿Peso Pluma canceló?

Aunque parezca incierto que Hassan Emilio Kabande Laija haya cancelado su concierto, es muy posible que así sea, pues sin importar la seguridad contratada, en territorio controlado por el crimen organizado es poco probable se salve, si deciden hacer efectiva la amenaza.

De momento tampoco hay algún tipo de comunicado oficial por parte del artista y también tuvo que reprogramar algunas fechas de su gira por los Estados Unidos, menciona y remarca que solo se han movido las fechas, pero no se han cancelado.

Aunque a Hassan no se le ha vinculado con el narcotráfico de manera directa, lo cierto es que el género de los corridos tumbados, está estrechamente relacionado con estas organizaciones, así como en realidad cualquier subgénero derivado del regional mexicano. También debido a la popularidad y fama alcanzada a nivel global, es cierto que Peso Pluma está en la mirada de todos.