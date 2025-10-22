El hermano de Darío Gómez, Hernán Gómez, rompió el silencio sobre los conflictos legales que enfrenta con Olga Lucía Arcila, exesposa del fallecido ‘Rey del despecho’. Según contó a Tropicana, la disputa ha escalado al punto de considerar acciones judiciales debido a las presuntas restricciones impuestas por Arcila respecto al uso del repertorio musical del legendario cantante antioqueño.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Olga Lucía Arcila, exesposa de Darío Gómez, le responde a excuñado: “No van a poder”)

En los últimos años, Hernán Gómez se ha consolidado como una de las voces reconocidas de la escena nacional, especialmente tras el éxito del remix de ‘La cantina’, grabado junto a Luis Alfonso y Pipe Bueno. Este tema marcó un nuevo impulso en su carrera, abriéndole puertas en emisoras, plataformas digitales y escenarios del país.

Además, el artista ha venido presentando nuevos sencillos que muestran su madurez musical y su compromiso con el legado que dejó Darío Gómez. Sin embargo, su crecimiento profesional se ha visto opacado por una serie de desacuerdos familiares que surgieron tras la muerte del intérprete de ‘Nadie es eterno en el mundo‘, ocurrida en julio de 2022.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tropicana 102.9 FM (@tropicanacolombia)

De acuerdo con Hernán, el conflicto con Olga Lucía Arcila, quien fue la primera esposa de Darío y pieza clave en el desarrollo de su carrera, tiene que ver con los derechos de interpretación de las canciones del artista. Arcila, recordada por haber acompañado a Gómez en la consolidación de su sello discográfico Discos Dago, habría manifestado su inconformidad con que los hermanos del cantante sigan interpretando sus temas en eventos públicos.

En entrevista con el programa ‘Cómo amaneció Bogotá’, Hernán relató que las restricciones habrían llegado a un punto extremo:

“Ella no ha querido que nosotros cantemos las canciones de mi hermano, pero nosotros interpretamos tanto las nuestras como las de él. Quiere prohibirnos hacerlo, y eso solo lo puede decidir Dios. Todo el mundo canta la música de Darío y la seguirá cantando; lo curioso es que solo nos prohíbe a nosotros, los hermanos”.

El artista explicó que, incluso, las presentaciones en las que interpreta temas del ‘Rey del despecho’ causaron regalías que benefician directamente a la exesposa, por lo que considera injusto que se les limite. “Todo lo que producimos cantando la música de mi hermano son regalías para ella. No entendemos por qué la molestia”, añadió.

Hernán también denunció que la situación ha afectado su trabajo, ya que algunos empresarios del sector musical habrían recibido advertencias legales si contratan a los hermanos Gómez.

“Ella no es sino demandas. Entonces ahora, con mis hermanos Wilson y Nelson, vamos a ponerle una demanda a ella. Porque eso es perjudicarnos laboralmente; hay empresarios que han dejado de contratarnos o nos han cancelado eventos porque ella les mete miedo”, aseguró.

El músico señaló que no busca confrontaciones, sino defender su derecho a seguir compartiendo el legado artístico de su hermano, que considera patrimonio cultural del país. “La música de Darío Gómez no es solo de la familia, es del pueblo colombiano. Todos crecimos escuchándola, y sería injusto que nosotros, sus hermanos, no pudiéramos seguir cantándola con respeto y amor”, expresó.

Mientras tanto, la polémica sigue abierta y se espera que el caso avance por la vía legal. Por ahora, Hernán continúa con su agenda de conciertos y promociona sus nuevos lanzamientos, dejando claro que su intención es mantener viva la memoria de Darío Gómez a través de la música y no de los conflictos familiares.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.