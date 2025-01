La segunda esposa de Darío Gómez, Olga Lucía Arcila, contó a Pulzo, cómo va la situación con los hermanos del cantante de música popular, luego de las declaraciones de Nelson Gómez quien acusó a la serie de su hermano de ser una farsa y de no contar la verdad.

“Estoy asombrado de ver la inteligencia y seguir haciendo daño de esta señora Olga Lucía Arcila. Qué estrategia tan bien montada por medio de RCN, están llamando a estos artisas que no cantamos nada porque para ella no somos nada, somos la familia envidiosa, más mala, somos los brujos y creo que es todo lo contrario”, dijo Nelson Gómez en un video que publicó en Tiktok.

Olga Lucía Arcila, exesposa de Darío Gómez, le responde a Nelson Gómez

Por otro lado, la exesposa del cantante le contó a Pulzo que con la envidia que tienen los hermanos del artista no van a poder.

“Lo que pase con la familia de Darío siempre pasó en vida, pasaron cosas peores en vida de él, pero desafortunadamente, la envidia, no van a poder. Árbol que nace torcido, torcido se quedará”.

Después, dijo: “Siento gratitud a Dios, porque la verdad la tiene Dios, Darío, mi hogar, mi familia. Y no tengo solo una hija que atacaron, tengo tres hijos y Nelson sabe que va a llegar el momento que lo que están haciendo para aprovechar de la fama, de burlarse de Discos Dago y del nombre de Darío Gómez, saben que no deben hacer lo que están haciendo”.

“Dios los bendiga, y nos veremos porque los abogados están trabajando en este tema”, dijo Arcila.

La hija de Darío Gómez, Catalina Gómez, dijo que no tiene rencor con la familia de su padre: “No les tenemos rencor y me encanta que Hernán Gómez esté surgiendo cantando, que esté tocando un éxito y mi papá ya lo vivió y uno no es egoísta con eso, además lo felicito con lo que ha logrado, eso sí con la composición de Nelson ha llegado donde está. A mí me encanta ver a la gente surgir, nos hagan daño o no, todo en mano de Dios”.

Respecto a la serie de Darío Gómez, basada en el libro que el cantante escribió en vida junto a Olga Lucía, titulado ‘Mis verdades eternas: Vida y obra de Darío Gómez, el rey del despecho’, aclaró que ellos no tienen ningún vínculo con la producción emitida por RCN, ya que no fueron mencionados ni representados como personajes en la novela.

