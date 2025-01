El fallecimiento de Darío Gómez, conocido como ‘El rey del despecho’, ocurrió el 26 de julio de 2022 en la ciudad de Medellín. El cantante murió a los 71 años debido a un paro cardiorrespiratorio, según informó la Clínica Las Américas, donde fue atendido de urgencia tras perder el conocimiento en su hogar.

Un detalle conmovedor que se hizo público es que Darío Gómez falleció en los brazos de Olga Lucía Arcila, su exesposa y madre de tres de sus hijos, con quien compartió gran parte de su vida y mantuvo una relación cercana incluso después de su separación.

En una entrevista exclusiva con Pulzo, Catalina Gómez, hija del icónico cantante Darío Gómez, compartió detalles sobre los acontecimientos que rodearon la muerte de su padre hace más de dos años, reafirmando su compromiso de preservar el legado.

Catalina relató que aquel martes 26 de julio de 2022, su padre pasó todo el día en la empresa, donde incluso hicieron un molde de yeso en forma de una mano sosteniendo un micrófono, el cual ahora forma parte de un museo en su honor. También recordó un gesto especial de su padre hacia su hijo, Tommy: “Ese día le regaló un telescopio porque le encantaba la astronomía. Unos días antes me dijo: ‘Se lo entrego el lunes o el martes, de ese día no pasa’.

Esa frase quedó grabada en mi memoria”. Catalina continuó narrando los hechos: “Él cumplió con su palabra y se lo entregó. Luego, a eso de las 6:15 p. m., salí con mi hijo en el carro hacia mi apartamento. Llegué alrededor de las 6:33 p. m. Estaba cansada, pero el teléfono no dejaba de sonar. Era mi mamá, quien me llamó desesperada diciéndome: ‘Cata, vente rápido, que tu papá se pegó’”.

Alarmada, Catalina reaccionó de inmediato. Tomó a su hijo, se subió al carro y regresó rápidamente a la empresa. Al llegar, encontró a su padre tirado en el suelo. Preocupada, preguntó si aún respiraba, y le respondieron que sí, pero con dificultad, por la tráquea. Catalina, consciente de la urgencia de la situación, tomó el control: “Me dijeron que la ambulancia ya venía, pero les grité: ‘¡Ambulancia ni que nada, nos vamos ya!’”.

Con ayuda de otras personas, levantaron a Darío Gómez para trasladarlo al carro, aunque hubo un momento de tensión porque las llaves estaban debajo de su espalda y no lograban encontrarlas.

Finalmente, Catalina, junto con su hijo Tommy y su madre Olga Lucía, llevó a Darío Gómez directamente a la clínica en un intento por salvarle la vida. El relato de Catalina refleja los momentos de angustia que vivió esa noche y el amor inquebrantable hacia su padre, cuyo legado permanece vivo en la memoria de sus seguidores y seres queridos.

“Mi hijo llorando me dijo: ‘Mamá tengo miedo porque siento que el abuelo ya no está con nosotros’. En ese momento le fallan los esfínteres a mi papá y le digo a mi mamá: ‘Mami ya se nos fue’. Mi madre estaba orando y me dice: ‘Camine que los milagros existen’”.