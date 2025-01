Recientemente, la empresa conocida como ‘Epa Colombia’ está bajo los reflectores, no solo por mostrar las mejoras y el crecimiento de sus establecimientos, sino también por enfrentar una situación personal y legal complicada por una orden judicial.

(Vea también: ‘Epa Colombia’ avisó a miembro de ‘La casa de los famosos’: “Una amiga mía le va a tirar”)

En una de sus apariciones más emotivas, Daneidy Barrera fue vista llorando y describiendo lo ocurrido con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en su lugar de trabajo.

“Me vine a trabajar a la peluquería hoy todo el día y cuando iba saliendo para mi casa, amiga, me cogen los del CTI y me dicen que yo tengo una orden de captura, amiga, y me iban a coger. Yo les dije que esperaran a que mi abogado estuviera ahí y lo que hice fue empujarla y están acá afuera de mi peluquería”, indicó Barrera.

Ella manifestó su tristeza al enterarse de esa manera de la decisión judicial y de la posibilidad de que todo su equipo de trabajo la viera siendo capturada. Además, habló de su intención de resarcir los daños.

“Yo siempre quise arreglar el Transmilenio, pagarlo, amiga, yo siempre quise mejorar estos cinco años, crear empresa. Lo único que he hecho es salir adelante, generar empleo”, declaró ‘Epa Colombia’ entre lágrimas.

⚠️Corte Suprema ordena captura de ‘Epa Colombia’ por destrozar instalaciones de Transmilenio. 😯La empresaria y creadora de contenido se pronunció sobre la actual situación judicial que enfrenta por un caso ocurrido hace varios años. pic.twitter.com/ZREg4ZTHQx — Pulzo (@pulzo) January 28, 2025

Finalmente, la ‘influencer’ fue capturada y llevada al búnker de la Fiscalía para completar el trámite de su detención y posteriormente sería trasladada a la cárcel del Buen Pastor, según indicó Semana.

Corte Suprema ratificó condena contra ‘Epa Colombia’

De acuerdo a información difundida por Caracol Radio, el alto tribunal decidió, este lunes 27 de enero, y ordenó la captura de la ‘influencer’ por los hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019, durante el paro nacional.

Barrera grabó un video destruyendo una estación de Transmilenio y por ese caso deberá pagar cinco años de cárcel, según la última orden de la Corte Suprema de Justicia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.