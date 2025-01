Por: Revista MB

La creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, celebró públicamente la inclusión de su amiga, la ‘influencer’ y DJ, Yina Calderón, en la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’. Sin embargo, su entusiasmo se mezcló con duras críticas hacia otros participantes del reality de RCN, generando controversia en redes sociales.

Entre risas y comentarios despectivos, Epa se refirió a figuras como ‘La Liendra’, y Lady Tabares:

“Amiga, tengo mucha risa de que llamaron a ‘La Liendra’ a ‘La casa de los famosos’ y ‘La Liendra’ que lo tiene así, no, la novia no tiene ni de que preocuparse de ese hombre. Amiga, y también va a ir la mamá, dizque la mamá también va a ir, Lady Tabares. Solo faltó que fuera Cris Valencia. Tengo mucha risa. A ellos quién los hizo, quién los reprodujo, es que son feos, no, los hicieron sin ganas”, afirmó. Estas palabras desataron reacciones entre los seguidores de los mencionados, quienes consideraron sus declaraciones fuera de lugar.

Ante las acusaciones de envidia por no ser invitada al programa, Epa Colombia respondió: “No vengas a decir que yo tengo envidia porque no me llevaron… Hay 5 temporadas y en cualquiera me llaman. Esa gente es un mundo de mentiras, todos hipócritas, falsos y traicioneros”.

La empresaria también lanzó comentarios contra el actor Fernando Solórzano y el comediante Alerta: “Ese señor [Fernando] qué va a hacer allá… Y ‘Alerta’ también va, ese man me tiró, yo lo llevo en la mala. Póngale cuidado que una amiga mía allá le va a tirar duro”.

