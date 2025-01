Una nueva polémica ha estallado en redes sociales entre Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, y ‘Cami’ Pulgarín, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, quien recientemente inició su proceso de transición de género.

Todo comenzó cuando ‘Epa Colombia’ se pronunció sobre la transformación de ‘Cami’, afirmando que lo hacía para parecerse a Carolina Gómez, novia del ‘influencer’ Yeferson Cossio.

“Amigas, mejor estudiemos, hay que estudiar, mi querida amiga, generar empleo, montar empresa, salir adelante. (…) Yo la respeto porque no soy homofóbica, pero se quiere parecer a la novia de Yeferson Cossio, quedó igualita”, comentó ‘Epa’ en sus redes sociales.

Ante estas declaraciones, ‘Cami’ Pulgarín respondió defendiendo tanto su proceso como su preparación profesional.

“’Epa’, gorda, me tocó grabar así recién bañada y en obra negra. Bebés, hay que anotar el consejo de la ‘Epa’, es muy importante estudiar. (…) Yo gracias a Dios hice mi carrera de cinco años en la Universidad de Medellín, soy comunicadora audiovisual, este año hago mi posgrado”, dijo ‘Cami’, destacando que siempre ha estado enfocada en su carrera y en el trabajo relacionado con sus estudios.

Para finalizar, ‘Cami’ dejó una reflexión insinuando la falta de preparación de ‘Epa’:

“A mí se me acaban las redes y yo me pongo a trabajar en lo que estudié. La pregunta es: ¿y tú? Porque uno no sabe, mija, se acaben las keratinas o salga una mejor y toca ponerse a estudiar algo”.