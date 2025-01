La ‘influencer’ y empresaria Daneydy Barrera Rojas, se ha consolidado como una de celebridades más conocidas de la farándula colombiana, destacándose, entre otras cosas, por su reconocido papel ‘Epa Colombia‘.

La popularidad de la empresaria inició con el personaje que construyó y que se viralizó en 2016 durante la Copa América. Una representación, que para ese entonces denotaba una mujer segura de sí misma, jocosa y con un tono de voz muy peculiar.

Entre polémicas, récords, keratinas, trabajo y empoderamiento femenino ha crecido el nombre y mercado de Daneydy. No obstante, para este momento de su vida, la empresaria ha compartido con sus seguidores una nueva Daneydy, en su papel de madre y en una evolución como mujer y empresaria.

Recientemente, la reina de las keratinas compartió a través de su cuenta persona de Instagram un mensaje en el que se sinceró con sus seguidores argumentando: “a mí me parece una boleta (el personaje de ‘Epa’), pero a la gente le gusta y es la que me da de comer”.

La revelación de la empresaria hizo parte de un anunció en el que además aseguró: “me voy a dedicar es a trabajar. Yo como que no me vuelvo a conectar en ‘Epa Colombia’, casi no me conecto en ‘Epa Colombia’ como personaje, ni salgo super chistosa a hablar y decir”.