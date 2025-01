Manuela Gómez, creadora de contenido y recordada por su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’, se mostró molesta en redes sociales luego de que Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, hiciera declaraciones sobre los supuestos motivos de su ruptura con el empresario y artista Juan Pablo Restrepo, padre de su hija. Gómez y Restrepo mantuvieron una relación que con el tiempo se deterioró, llevándolos a tomar caminos separados.

Aunque Gómez ha preferido mantener discreción y enfocarse en la crianza de su hija, ‘Epa Colombia’ rompió el silencio al asegurar que la ruptura se debió a la falta de interés de Manuela hacia su pareja. Según ‘Epa’, Manuela no lo quería y durante su embarazo tuvo actitudes que afectaron la relación. “Ella nunca lo quiso, me decía que no quería tener relaciones con él”, afirmó la empresaria de queratinas.

Además, aseguró que los cambios hormonales de Gómez la llevaron a tratar mal a su pareja, al punto de humillarlo. Luego de estas declaraciones, Manuela Gómez no tardó en responder en sus redes sociales, desmintiendo las afirmaciones de ‘Epa Colombia’ y calificándolas como falsas.

“El 90 % de lo que dice son mentiras. Me da rabia porque esas historias destruyen mi vida y la de mi hija Samantha”, aseguró. Gómez también admitió haber enfrentado una crisis emocional durante el embarazo, pero negó haber tratado mal a su expareja. Además, lamentó haber confiado en la empreasario, asegurando que esta traicionó su confianza al divulgar asuntos privados.

“Esos son unos inventos demasiado graves, uno no puede ir por la vida haciendo ese tipo de señalamientos, son cosas que destruyen mi vida y la de Samantha”, contó Manuela.

En su mensaje, la creadora de contenido también lanzó una advertencia: “Cuando uno tiene rabo de paja, no puede arrimarse a la candela. Hay cosas que podría contar de ella, pero por respeto prefiero guardar silencio […] Estaba respirando en el lugar equivocado”.

Asimismo, expresó su desconcierto ante los ataques de ‘Epa’ y reiteró su decisión de mantenerse en calma pese a la situación. Por su parte, la empresaria defendió sus declaraciones, asegurando que Restrepo está pasando por un momento difícil debido a la distancia con su hija.

“Él sufre mucho por la niña. Ella nunca lo quiso”, afirmó. Las declaraciones crearon una oleada de reacciones en redes sociales. Muchos internautas criticaron a ‘Epa Colombia’ por divulgar información privada de Manuela Gómez, instándola a reflexionar sobre sus actos.

