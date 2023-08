El cantante antioqueño, que falleció repentinamente en Medellín, conoció a su primer amor, que poco después se convertiría en su primera esposa, a los 17 años.

(Vea también: La nieta poco conocida de Darío Gómez que parece modelo)

Fue un amor intenso, por lo menos para él, pero no tuvo un final feliz, pues terminó con el corazón roto, contó en ‘Se dice de mí’. No obstante, después volvió a enamorarse de otra mujer, con la que además construyó su carrera musical.

Quiénes fueron las esposas de Darío Gómez

La primera se llama Marta Nubia Pineda, a la que conoció en Medellín cuando se empleó en una empresa de rollos de papel, contó el artista, que murió con un sueño por cumplir.

“Vi que no tenía novio y ahí nos ennoviamos”, relató en esa entrevista. Pocos meses después, Gómez le propuso matrimonio y se unieron en una ceremonia humilde, que tuvo un muerto por una riña; esa es otra de las tragedias de la vida del artista, así como el accidente donde mató a su papá.

(Vea también: Esposa de Darío Gómez contó qué pasó en las últimas horas con él: “Se levantó feliz”)

Fruto del amor entre el cantante y Pineda quedaron tres hijos; sin embargo, no lograron ser felices. Según dijo el cantante de música popular, su primera esposa “detestaba” como él cantaba y no creía que tuviera futuro.

Finalmente, la pareja se separó. Ante el dolor por terminar esa relación, él se dedicó a cantarle al despecho, aseguró. “Si no hubiese sido por ella, yo no me hubiese dedicado a cantarle al despecho”, dijo Gómez.

(Vea también: Darío Gómez hizo petición a sus seguidores para el día de su muerte; ya le cumplen)

Años después, y cuando ya había dado sus pinitos en la música, conoció a Olga Lucía Arcila, su segunda esposa.

Se hicieron novios y poco después de conocerse en el mundo artístico, ella quedó embarazada. Se fueron a vivir juntos, y solo tiempo después se casaron, pues ella era reacia a ir al altar.

Lee También

Sin embargo, en el 2016 se separaron sentimentalmente, aunque siguieron unidos por un lazo laboral, contó él en ‘La red’. Ella, además de ser su compañera sentimental, era su mánager, cargo en el que siguió después de la separación.

(Vea también: “Es muy duro”: así relató Darío Gómez muerte de su hija; ahora ambos están en el cielo)

Olga Lucía compartió muchos momentos familiares con Darío Gómez, y fue una de las últimas personas que lo vio con vida. Tanto ella, como el resto de su familia permitirán que los fanáticos del ‘Rey del despecho’ se despidan de él en el sepelio.

Quién es Johana Vargas, última esposa de Darío Gómez

Luego de su muerte, se conoció que el ‘Rey del despecho’ pasó los últimos años de vida con Nini Johana Vargas, que fue adoptada por una de las hermanas de él, pero que en realidad no era su sobrina, como dijo Catalina Gómez, hija del difunto cantante.

(Vea también: “Me tienen demandada por una cama”: viuda de Darío Gómez explota contra familia del artista)

Vargas es muy unida a Daniela, la nieta del artista que inspiró la canción que lleva su nombre, y ahora viven juntas.

No obstante, con la familia del antioqueño, no tiene ningún contacto.