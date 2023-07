Darío Gómez está cumpliendo un año de muerto y, como es costumbre en el mundo de la farándula colombiana, muchos familiares recordaron al cantante con varias publicaciones en sus redes sociales o en programas de entretenimiento.

Una de ellas fue la viuda del ‘Rey del despecho’, quien hace un tiempo fue noticia por las revelaciones que hizo una de las hijas del artista. Ella decidió subir una grabación de las cámaras de seguridad de la casa donde vivía con Gómez.

“Mi amor, hace un año me dejaste ese vacío tan grande y todavía es imposible aceptar que ya no estás, te recuerdo cada instante de mis días, seguiré conversando contigo todas las noches, siempre me tomaré ese café pensando en ti, te sostengo con todo el amor dentro de mi corazón y allí permanecerás, esperaré solo un poquito de mi vida para estar contigo toda la eternidad. Te amo, mi bebé”, escribió Nini Johana Vargas.