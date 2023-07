Los hermanos del cantante de ‘Nadie es eterno en el mundo’, que también dijeron cómo nació esa canción, contaron desde cuál fue el tesoro más preciado que les dejó el fallecido artista hasta cómo es la relación actual de ellos con la exesposa e hija del difunto.

Asimismo, se refieren a la versión que les dieron sobre la muerte de Darío Gómez y las canciones que han grabado en homenaje a él, cómo se puede escuchar en el siguiente video de Pulzo con la entrevista completa.

De qué murió Darío Gómez, el ‘Rey del despecho’

“Supuestamente mi hermano sufrió un infarto, pero no sabemos lo que dijeron en el hospital ni la autopsia”, dijo Hernán Gómez a Pulzo.

Y es que para ese momento, varios familiares no tenían comunicación con el intérprete de ‘Sobreviviré’ y poco sabían del estado oficial de salud de él, por una serie de sucesos y problemas que incluyen a la exesposa y una hija de Darío Gómez.

No obstante, la versión que les dieron a los hermanos del cantante antioqueño, coincide en parte con lo dicho por la Clínica las Américas, en la que falleció.

“El paciente ingresó sin signos vitales y fue llevado a la sala de reanimación en dónde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación cardio-pulmonar son que diera resultados” y agregaron que la causa de la muerte del cantante fue un paro cardíaco.

Cómo se enteraron los hermanos de Darío Gómez de su muerte

Fue por una llamada que les hicieron para confirmar si él artista había fallecido.

“Teníamos un hermano, Reinaldo, que iba para una tercera cirugía, cuando me llamaron de Bogotá, porque yo era una de las fuentes más propias para informar si Darío Gómez había muerto o no. Yo dije: ‘No, no puede ser Darío, porque ayer habló con William y estaba bien; de pronto fue mi hermano Reinaldo'”, declaró Nelson Gómez, pariente del ‘Rey del despecho’.

Cuando se confirmó la noticia, ellos no podían creerlo.

Cuándo murió Darío Gómez

El también intérprete de ‘Daniela’, canción inspirada en su nieta, murió el 26 e julio de 2022, a los 71 años.

Sus hermanos aseguraron a este medio que cuando se enteraron de que el ‘Rey del despecho’ había muerto no lo podían creer.

“Nadie de la familia esperaba que muriera. El día antes había hablado con tres hermanos míos. Incluso, nos alcanzó a decir que el otro año se retiraba de la música e iba a estar con nosotros“, agregó Nelson Gómez, uno de los entrevistados.