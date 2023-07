En la entrevista con este medio, donde se conoció la verdadera historia de la canción ‘Nadie es eterno’, Hernán Gómez y sus hermanos Nelson y Wilson aseguraron que la exmánager de él, que también es su exesposa (Olga Arcila), y su hija Catalina los mantuvieron alejados del ‘Rey del despecho’ por varios años.

Cuando falleció Darío Gómez , ellas intentaron impedirles interpretar las canciones de él, según Hernán, pero además vaticinaron que no tendrían éxito en sus carreras musicales.

“Quiso apagarnos con un comunicado, que no podíamos cantar la canción de mi hermano y el empresario que nos contratara sería demandado, pero mi hermano Nelson habló con los abogados, yo hablé con mis abogados, y nos dijeron: ‘No, ustedes las pueden cantar’; hablamos con Sayco Acinpro y me dijo: ‘Hernán, si ustedes quieren grabarlas, grábenlas, porque estás son obras de él [Darío] y no de ella [la exmánager]’, entonces todo siguió normal y seguimos cantándolas”, dijo Hernán Gómez a este medio, como se escucha en este video (desde el minuto 8:12) de Pulzo:

Hermano de Darío Gómez dice que hija de él y exesposa reciben castigo

Según el familiar del antioqueño, ahora Dios les está dando una lección a Catalina Gómez y a Olga Arcila, que fue la segunda esposa del ‘Rey del despecho’, con el éxito que él ha logrado con su canción ‘Cantina’.

“La exmánager de Darío Gómez y su hija Catalina, ellas fueron las que nos querían apagar; tanto que dijo: ‘Ellos no son tíos míos, qué pesar de ellos, no subirán un peldaño más’, y mirá qué castigo tan lindo les está dando Dios con ese éxito como es la ‘Cantina’, autoría de mi hermano Nelson Gómez; bendito Dios, uno no puede escupir para arriba porque le cae en la cara”, agregó.

Los hermanos del intérprete de 'Daniela', nieta del cantante que cambió su relación con el artista gracias a la última esposa de él, aseguraron que hubo muchas cosas del cantante que desconocían e, incluso, se enteraron de su última relación cuando él falleció.