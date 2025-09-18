“Aquí somos Brayan Lovers”, es el mensaje que dejó esta famosa cadena de hamburguesas en su cuenta de Instagram, dándoles un regalo a todas las personas que se llamen Brayan y se acerquen a los diferentes puntos para comprar una hamburguesa seleccionada.

La promoción de Burguer King es un 2×1 y estará vigente del 17 al 21 de septiembre. Las dos hamburguesas tiene un precio de 29.900 pesos y las personas ya están haciendo uso de esta dinámica.

Entre las curiosidades de esta iniciativa es que también aplica para “Bryan, Braian, Brian, Bryant, Braiyan, Brayhan, Brahyam, Briahn, Brallan, y todas sus variantes existentes”, dice la empresa.

De hecho, el ‘influencer’ que empezó con esta dinámica, que en redes sociales es conocido como ‘El Brayan’, ya fue a probar que la promoción es real y compartió en sus historias de Instagram que muchas otros Brayan’s estaban comprando.

La jugada de Burguer King es otra estrategia de marketing magistral frente a la polémica que surgió a raíz de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que señaló que los hombres que “embarazan muchachitas en los barrios populares”, él los llamaba los Brayans.

Jocosamente, el influencer ‘El Brayan’ respondió con un comunicado oficial en el que alzaba su voz de protesta. Y lo que empezó siendo un video que solamente se iba a ser viral, terminó siendo un hecho de relevancia nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.