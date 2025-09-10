En una finca de la zona rural de Murillo, Tolima, una familia campesina alcanzó un logro poco común: el cultivo de una auyama de 106 libras, que despertó admiración en la comunidad local.

De acuerdo con Ecos del Combeima, el fruto fue cosechado en la finca La Granja, propiedad de Gerardo Peña, tras tres meses de cuidado bajo métodos completamente orgánicos. Su hijo, Armando Peña, fue quien compartió la noticia, resaltando la importancia de este tipo de logros en medio de las dificultades que enfrentan los productores de la región.

(Vea también: [Video] Situación se salió de control en cine de Cali y tuvieron que echar de la sala a varios jóvenes)

Peña señaló que esta auyama es solo una muestra del potencial agrícola que tiene el corregimiento El Bosque, donde también se cultivan productos como lulo, maíz y arracacha. Sin embargo, subrayó que la falta de vías en buen estado convierte la comercialización en una tarea difícil. “Se trata de una noticia que nos llena de alegría en nuestra comunidad”, expresó el campesino.

Lee También

(Vea también: Extraña muerte de un hombre en medio del funeral de su hijo: familiares no se explican qué pasó)

Según reportó la emisora, llegar desde El Bosque hasta los cascos urbanos más cercanos puede tomar entre dos y tres horas, dependiendo del destino. Las trochas, la falta de pavimentación y las lluvias convierten el transporte de los productos en un desafío constante, lo que limita el ingreso de las familias que dependen del campo para sobrevivir.

Lee También

A pesar de estas barreras, Peña resaltó que los campesinos siguen apostándole a la tierra con esperanza y esfuerzo. Para él, esta auyama no solo representa una buena cosecha, sino también la riqueza del suelo tolimense.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.