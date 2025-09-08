Lo que debía ser una tranquila noche de cine en Cali terminó en un hecho bochornoso. Un grupo de jóvenes fue expulsado de una sala luego de protagonizar un desorden que obligó a detener la proyección de la película.

De acuerdo con el testimonio de un asistente, los jóvenes comenzaron a lanzar palomitas y a burlarse de otros espectadores, provocando incomodidad entre quienes pagaron por disfrutar de la función. La molestia escaló al punto de que varios presentes solicitaron la intervención de seguridad.

Aunque inicialmente se resistieron a abandonar la sala, finalmente los jóvenes fueron sacados en medio de la tensión. “No se querían salir, a lo último se salieron”, añadió el testigo.

La escena, cargada de incomodidad, terminó con un momento curioso: los administradores rebobinaron la película con el control hasta el punto exacto en que se había pausado, para que los asistentes pudieran continuar la función completa.

➡️ #QueTalEsto 🤐 | Un grupo de jovenes fue expulsado de un cine de la ciudad por incomodar a los espectadores en medio de una película >>>>>>> “Estaban burlándose de la gente y tirando crispetas”, narraron los asistentes, que vieron como la seguridad del lugar, los hizo retirar pic.twitter.com/YKRVECWMku — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) September 8, 2025

Recomendaciones para evitar problemas en el cine

Lo anterior deja en evidencia algunos problemas de convivencia en espacios públicos. Interrumpir una proyección no solo afecta la experiencia de los demás, sino que puede acarrear sanciones: desde la expulsión inmediata y la prohibición de ingreso a futuras funciones, hasta eventuales denuncias si se considera que hubo alteración del orden público.

Los expertos en cultura ciudadana recomiendan seguir normas básicas de comportamiento en el cine:

Mantener el silencio durante la proyección.

Evitar arrojar objetos o hacer ruidos molestos.

Respetar a los demás asistentes y al personal del lugar.

Usar el celular en modo silencioso y sin iluminar la sala.

