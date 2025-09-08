En las imágenes, difundidas por Blu Radio en su cuenta de X, se observa cómo la funcionaria recibe unos documentos junto con lo que parece ser varios billetes, los cuales dobla rápidamente y guarda en su uniforme.

Posteriormente, se retira del lugar, mientras los ocupantes del vehículo involucrado también se marchan sin que se les aplicara ninguna sanción.

El hecho ha generado gran rechazo en la comunidad, pues se trata de una situación que compromete la transparencia y credibilidad de las autoridades de tránsito.

Ante la denuncia, el alcalde de Pitalito, Yider Luna, ordenó abrir una investigación disciplinaria para esclarecer lo ocurrido y establecer la responsabilidad de la agente involucrada.

Aunque la identidad de la funcionaria no fue revelada, la Alcaldía de ese municipio huilense informó que está siendo indagada por los organismos de control internos.

Este caso refleja la preocupación existente frente a los actos de corrupción en instituciones locales, que afectan la confianza ciudadana y el cumplimiento de la ley. Las autoridades buscan determinar si la conducta de la agente constituye una falta grave que amerite sanciones ejemplares.

