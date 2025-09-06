La historia de Leidy Pinzón, una vendedora ambulante del centro de Bogotá, se convirtió en un símbolo de resiliencia y solidaridad después de ser víctima de un violento ataque que la dejó sin medios para trabajar.

Su caso, ampliamente difundido en redes sociales, dio un giro inesperado cuando un ‘influencer’ y un centro comercial decidieron apoyarla para que pudiera reconstruir su emprendimiento y garantizar el sustento de su hija.

Vea también: [Video] Vendedora en Bogotá fue agredida por extranjeras en plena transmisión en vivo

El pasado 29 de agosto, Pinzón, creadora del negocio ‘Spicy Gummies’, fue agredida por Natalia Blanco y Natasha Blanco, con quienes mantenía disputas previas por el espacio donde ubicaba su puesto de ventas.

Lee También

El ataque ocurrió mientras transmitía en vivo por TikTok, lo que permitió que cientos de personas fueran testigos en tiempo real de la violencia ejercida contra ella. En medio de la confrontación, Leidy sufrió heridas en el rostro provocadas por un vidrio y perdió toda su mercancía, así como la mesa en la que exhibía sus productos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

El hecho causó indignación inmediata y miles de comentarios de apoyo en redes sociales. La gravedad del caso no solo radicaba en la agresión física, sino también en el impacto económico y emocional para una madre cabeza de familia que dependía de su trabajo diario en la calle.

Además, según denunció la propia víctima, desde su llegada al sector había sido objeto de acoso y amenazas por parte de sus agresoras, quienes la acusaban de ocupar un espacio que consideraban “tradicionalmente suyo”.

En medio de la ola de indignación, el ‘influencer’ colombiano conocido como ‘La Firma’ decidió actuar. A través de sus plataformas digitales, expresó su solidaridad con Leidy y manifestó su intención de ayudarla de manera concreta.

“Leidy es un verdadero ejemplo de mujer que trabaja para sacar adelante a su hija. Tenía su puesto como vendedora ambulante, pero la robaron y le arrebataron todo. No tengo casi palabras, siento mucha rabia porque si nosotros, los colombianos, no defendemos lo nuestro, nadie más lo hará”, declaró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🔥 LA FIRMAA🔥 (@soylafirmaa_)

Con el respaldo del centro comercial Neos, ubicado en el corazón de Bogotá, ‘la Firma‘ formalizó la entrega de un local comercial para que Leidy pudiera retomar su negocio en condiciones dignas y seguras.

Durante el evento, el creador de contenido recalcó: “Junto al centro comercial Neos queremos hacerle un apoyo a su negocio. Es momento de romperla, meterle todas las ganas. Lo que necesite, yo estoy acá para servirle. Esto es apenas un granito de arena en medio de la infinidad de bendiciones que le van a llegar”.

La noticia fue celebrada por miles de usuarios en redes sociales, quienes compartieron mensajes de ánimo y destacaron la importancia de respaldar a los emprendedores que luchan por salir adelante. “Qué bonito que ya tenga su espacio, Dios está contigo”, “Llorar por desconocidos es mi pasión” o “Es injusto que los extranjeros quieran adueñarse de lo que no es suyo” fueron algunos de los comentarios más recurrentes en la publicación del ‘influencer’, que superó las 14.000 reacciones en pocas horas.

El nuevo espacio representa para Leidy Pinzón no solo la posibilidad de recuperar su sustento, sino también un reconocimiento al esfuerzo de quienes trabajan en las calles de Bogotá enfrentando la informalidad, la competencia y, en ocasiones, la violencia. Su historia refleja cómo la solidaridad ciudadana y la acción conjunta entre particulares e instituciones pueden transformar vidas y abrir oportunidades en momentos de crisis.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.