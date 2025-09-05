El colosal estadio Metropolitano Roberto Meléndez fue epicentro de un inusual evento que desató conjeturas y comentarios en el ciberespacio. Durante un partido, se popularizó un video en el que dos mujeres aparecen enfrascadas en una discusión con un hombre en las graderías del estadio. La inmediatez y la imaginación de los usuarios en las redes sociales, entre ellas X y TikTok, parecieron tejer en tiempo récord una trama de infidelidad.

No obstante, de acuerdo a los testimonios de algunos de los asistentes al evento, la discusión no involucró ningún tema de infidelidad sino que giró en torno al comportamiento del hombre, según reveló El Heraldo, medio de Barranquilla. Este sujeto estaba saltando y cantando, comportamiento propio de los entusiastas seguidores del deporte rey, lo que causó incomodidad en una de las mujeres, situación que desencadenó la intervención de la esposa del hombre y el comienzo de la disputa.

Ante la posibilidad de que este imprevisto alterara el ambiente festivo del encuentro deportivo, la Policía tuvo que hacer acto de presencia para calmar a los ánimos y mantener en orden a la concurrencia. En medio de la tensión, hubo quienes en las redes sociales aprovecharon para emitir críticas a liberadas interpretaciones como “Yo no sé por qué la gente va a un estadio y pretende que nadie grite o salte”, pidiéndoles a los visitantes mayor compresión para quienes gozan del fútbol a una pasión desaforada.

Este incidente dejó ver cómo las redes sociales pueden tergiversar la realidad, amoldándola a rumores y conjeturas erradas que pueden producir risa o confusión. El video, además, cuenta con millones de visualizaciones y los comentarios que se desataron no dejan de asombrar, sobre todo por la actitud que mostró el hombre en dicha grabación.

“Yo no sé por qué la gente va a un estadio y pretende que nadie grite o salte”, “menos mal la situación no pasó a mayores”, “lo importante es que ganó y clasificó Colombia jajjaja”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes sociales.

