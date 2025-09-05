Con la lupa de muchos en la Selección Colombia por su clasificación al Mundial, una vieja situación que se catapultó entre los fanáticos en el fútbol local salió a flote de nuevo.

Una frase que se viralizó en un video en contra de Dayro Moreno volvió a estar sobre la mesa, comentario acerca del que uno de los mencionados salió al paso para responder públicamente.

Por eso, mientras el futbolista celebra en el seleccionado nacional por la clasificación al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, su progenitor dejó las cartas expuestas.

¿Qué pasó con el papá de Dayro Moreno por llamado a Selección Colombia?

Edinael Moreno, papá de Dayro Moreno, apareció en público a propósito de la presencia de su hijo con la Selección Colombia para desmentir una afirmación que se hizo célebre y viral luego de un partido.

“Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere”, aseguró un niño hincha de Millonarios luego de una derrota contra Once Caldas, con el delantero como protagonista en el estadio El Campín.

A pesar de que el tema se asumió de manera jocosa entre la opinión pública, el padre del futbolista aprovechó en un video de entrevista con La Patria para aclarar que sí quiere a su hijo, por lo que soltó una anécdota más.

Edinael aseguró que le pidió a su hijo que le ayudara a contactar al menor de edad para explicarle que, a pesar de esa declaración que hizo frente a cámaras, él sí quiere al delantero de 39 años.

A pesar de que el jugador no le dio mayor importancia en ese momento al asunto, el padre quiso aprovechar este momento para dejar claridad sobre el cariño y cercanía que tiene con su hijo, en medio de cualquier suposición diferente.

Incluso, aprovechó para recordar momentos de la infancia del máximo goleador colombiano y mostrar algunas fotos de la niñez de Dayro Moreno junto a Jhon Jairo Trellez y Juan Pablo Ángel, entre otras figuras del balompié a nivel nacional.

Todas esas son algunas memorias con las que el orgulloso papá expuso la realidad sobre una relación que se construyó desde antes y que ahora, incluso con el estilo del progenitor, deja en evidencia la cercanía.

¿Quién es el papá de Dayro Moreno?

Dayro Mauricio Moreno Galindo, que regresó a Selección Colombia como representante de su natalChicoral (Tolima), es hijo de Edinael Moreno y Hilda Rosa Galindo.

Su padre, Edinael, jugó un papel fundamental desde sus primeros años, llevándolo a los entrenamientos infantiles y alentándolo a perseverar en el fútbol. Según sus propias palabras, “cuando estaba pequeño, Dayro nunca pedía carros, siempre quería balones de fútbol”.

Edinael Moreno ha sido un apoyo constante y su mayor fan. En una entrevista tras una de las celebraciones más memorables de su hijo, confesó emocionado: “es muy difícil describir una alegría tan inmensa… es un hijo espectacular”, afirmó en La Patria.

Además, ha expresado el deseo de imitar a Dayro, señalando con orgullo y cercanía: “Yo siempre quiero imitar a Dayro Moreno, me parece bonito”, aseguró recientemente en Noticias Caracol.

a trayectoria de Dayro fue guiada por ese entorno familiar. En Chicoral, creció rodeado de su madre Hilda Rosa, su padre Edinael y sus hermanos, y fue su padre quien lo acompañaba a partidos y entrenamientos desde muy pequeño, facilitando su participación en selecciones juveniles del Tolima y posteriormente su ingreso a las divisiones inferiores del Once Caldas.

¿Cuántos goles lleva Dayro Moreno en su carrera?

Hasta la fecha del 5 de septiembre de 2025, Dayro Moreno ha marcado un total de 370 goles en su carrera profesional, una cifra que lo consagra como el máximo goleador colombiano de todos los tiempos.

Este impresionante registro posiciona a Dayro por encima de otras leyendas del fútbol colombiano como Radamel Falcao García y Víctor Hugo Aristizábal. Su hazaña es el resultado de una extensa y prolífica carrera de más de dos décadas, destacándose por su increíble regularidad y capacidad de definición en múltiples equipos y ligas.

La gran mayoría de sus goles han sido a nivel de clubes, vistiendo las camisetas de equipos en Colombia y el extranjero. En su país, ha dejado una huella imborrable en clubes como Once Caldas, Atlético Nacional, Millonarios y Junior.

Fue con Once Caldas, el equipo de sus amores, donde no solo se convirtió en ídolo, sino que también rompió el récord histórico como máximo artillero del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), superando la marca de Sergio Galván Rey.

Internacionalmente, tuvo etapas muy exitosas, especialmente en México con los Xolos de Tijuana, donde también fue un goleador destacado. Su cuenta se completa con los 3 goles que anotó vistiendo la camiseta de la Selección Colombia. A sus casi 40 años, Dayro Moreno sigue activo y continúa aumentando su legado como una leyenda viviente del gol en Colombia.

