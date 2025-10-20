Alejandro Landero, reconocido actor mexicano de la década de los 80, fue encontrado en aparente condición de calle en Ciudad de México, según se observa en una grabación publicada en redes sociales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: A reconocido ‘influencer’ lo asesinaron de escabrosa manera y su hallazgo fue de terror

Este intérprete, figura destacada de la época dorada de las telenovelas mexicanas, participó en producciones como ‘Rosa salvaje’, ‘Monte calvario’, ‘Un rostro en mi pasado’ y ‘Pasión y poder’.

Landero fue visto en un parque público de la Colonia Condesa, específicamente en la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, según informó Infobae.

Lee También

Testigos aseguraron que, desde que dejó de actuar, el actor enfrenta dificultades laborales y económicas que lo llevaron a esta situación. Los vecinos de la zona, conmovidos por su historia, impulsaron una campaña en redes sociales para pedir apoyo y un refugio temporal para el actor y sus mascotas.

“Lamentablemente, lleva aquí 3 noches”: Vecinos de la colonia Condesa piden apoyo Alejandro Landero, actor de Televisa, que vive en situación de calle junto a sus mascotas tras perder su trabajo

Aquí los detalles https://t.co/eu6m1tM25x 📷 Redes sociales pic.twitter.com/jJmIPzEpR3 — Milenio (@Milenio) October 20, 2025

Alejandro Landero aclaró su situación y dijo que vive difícil situación

Landero fue una presencia constante en la televisión mexicana durante los años 80 y 90. Su talento conquistó al público con personajes entrañables y actuaciones memorables.

El actor, en respuesta a la información que circula en redes sociales, aclaró que no vive permanentemente en la calle y que su hogar es una furgoneta prestada, según informó La Silla Rota.

Aunque reconoce que enfrenta un momento complicado, sostiene que la versión difundida se sacó de contexto, por lo que insistió en el respeto a su dignidad y a su vida personal.

@LilaCharvel , un buen corazón nos hace una mejor comunidad, gracias a todos los que se solidarizan. pic.twitter.com/lSv7bDoj0z — LaRomaMex (@LaRomaMex) October 20, 2025

Sin embargo, los testimonios de los vecinos y la evidencia en el lugar reflejan una realidad precaria que sugiere la necesidad de apoyo. La situación conmovió y piden la intervención de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y de figuras destacadas de la industria para brindarle respaldo.

Pese a todo, el actor mantiene esperanza y fuerza de voluntad. Su objetivo es retomar su vida con un nuevo proyecto en Puerto Vallarta, lejos del mundo de la televisión, donde busca reconstruir su historia personal con serenidad y dignidad.

🚨¡ÚLTIMA HORA!🚨

El actor Alejandro Landeros rompe el silencio y explica la razón por la que vive en las calles.

🎥 Video: Estefanía Ramírez pic.twitter.com/sERCNJvy44 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 20, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.