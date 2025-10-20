El crimen conmocionó por cómo se dio el descubrimiento de la víctima, conocida como ‘Medio Metro’, un reconocido ‘influencer’ del país norteamericano. El creador de contenido, que se puso ese apodo por su estatura, tenía miles de vistas por sus bailes, mientras vestía particulares atuendos.

Le puede interesar: El cambio de planes (inesperado) que hizo B-King con vuelo a Colombia; le pudo haber salvado la vida

El hallazgo se dio en la tarde de este lunes 20 de octubre en su natal Puebla. A la personalidad de Internet, cuyo nombre real es Francisco Pérez y tenía 30 años, la dejaron tirada sin vida en un matorral; tenía un pantalón blanco y estaba sin camiseta.

Luego de descubrirse su asesinato, en redes sociales filtraron imágenes del cuerpo de ‘Medio Metro’, abandonado en cercanías de un riachuelo, en el sector conocido como San Sebastián de Aparicio de la ciudad mexicana, ya mencionada. ‘Pacho’, como también lo conocían, tenía varios impactos de bala en la cabeza y gran parte de su cuerpo cubierto de sangre.

De acuerdo con las primeras declaraciones de la policía en Puebla, el ‘influencer’ llevaba varios días en ese matorral. Al parecer, la alerta en el sector se dio por el fuerte olor. Las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas, aunque no se ha determinado del todo esa posibilidad, así como tampoco se tienen pistas de los homicidas.

Lea también: "Gente poderosa": detalles de última noche de B-King y Regio Clown en una fiesta "sin censura"

Los familiares y fanáticos de Pérez se despidieron de su ser querido, en medio del dolor que atraviesan. Sus allegados lo recuerdan como un hombre alegre y quien siempre quiso hacer reír a sus seguidores.

La situación también causó confusión, ya que a la víctima se confundió con otro ‘influencer’ que tiene las mismas características y también se apoda ‘Medio Metro’. De hecho, el creador de contenido salió a aclarar que sigue vivo y envió sus condolencias a Pérez.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.