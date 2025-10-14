A casi un mes de la desaparición y posterior hallazgo sin vida de los artistas colombianos B-King y Regio Clown en México, las incógnitas alrededor del caso no dejan de crecer. Nuevos detalles sobre los últimos días de los músicos, su estadía en ese país y las personas con las que compartieron, dan luces sobre un destino que pudo ser distinto si Byron Sánchez hubiera abordado el vuelo que tenía programado para volver a Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Crimen de B-King fue por turbia relación de Regio Clown con peligroso hombre, según ‘Negra Candela’)

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, B-King tenía previsto regresar al país el 16 de septiembre, mismo día en el que se le perdió todo tipo de rastro, pero decidió quedarse unos días más.

Lee También

Esa decisión, aparentemente sin trascendencia, marcó un punto de quiebre en el trágico desenlace que se conoció después.

Y es que, según recogió El País, el 12 de septiembre (un día después de haber llegado a México), B-King reportó la pérdida de su pasaporte, un detalle que en ese momento parecía un contratiempo menor, pero que se convertiría en el eje de su fatal demora.

Fuentes indican que el documento se extravió en medio de las actividades preparatorias, posiblemente en el hotel o durante traslados. Este incidente impidió que B-King y su mánager tomaran el vuelo de regreso programado para el 16 de septiembre hacia Medellín.

Según un testigo citado en la investigación —recogida por El País—, Juan Camilo Gallego (mánager de B-King) también influyó en la decisión de quedarse, argumentando que “lo estaban pasando muy bien y estaban haciendo buenos negocios”.

Esta extensión de la estancia no solo prolongó su exposición a un ambiente riesgoso, sino que alineó su itinerario con el fatídico 16 de septiembre, día de la desaparición del joven artista.

¿Cómo fueron las últimas horas de B-King?

La fiesta del 14 de septiembre en un local para espectáculos para adultos, fue el clímax de la agenda B-King en México. El cantante actuó alrededor de las 2:00 a. m. y en el evento hubo figuras controvertidas, como ‘El Maxi’ (Yónier N., detenido posteriormente por la Fiscalía del Estado de México), quien se presentaba como distribuidor exclusivo de ‘tusi’ autorizado por la Unión Tepito, un grupo criminal con reputación violenta, señaló el mismo medio.

También estuvieron ‘El Comandante’, presunto agente del Instituto Nacional de Migración, y su chófer Mariano. Regio Clown había mencionado a su pareja una reunión programada con ellos el 16 de septiembre para “hacer negocios”, lo que sugiere vínculos con redes ilícitas que podrían explicar el móvil del crimen, citó el diario mencionado.

El 16 de septiembre, B-King envió su último mensaje a las 4:27 p. m., informando que él y Regio Clown salían del gimnasio SmartFit en Polanco. Desde entonces, silencio total. Si B-King hubiera resuelto el problema del pasaporte a tiempo y tomado ese vuelo programado, habría evitado esa salida al gimnasio y la subsiguiente desaparición.

De haber regresado a Colombia ese día, probablemente habría llegado con vida a Medellín, reunido con su familia y evitado el horror que le esperaba.

Los cuerpos desmembrados de B-King y Regio Clown fueron hallados días después, con un cartel que los tildaba de “chapulines” (traidores), un término común en el argot del narco para justificar ejecuciones.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.