La desaparición y posterior hallazgo sin vida de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos ha desatado conmoción tanto en México como en Colombia.

De acuerdo con la información confirmada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los cuerpos fueron encontrados el 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México.

Ambos presentaban signos de tortura y desmembramiento, lo que apuntó de inmediato a un crimen con sello del crimen organizado. Sin embargo, el detalle que más ha estremecido fue el hallazgo de una cartulina con un mensaje firmado presuntamente por la Familia Michoacana, uno de los cárteles más violentos y activos en la región centro del país.

El periodista Antonio Nieto reveló el contenido del letrero, el cual decía: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”. La amenaza, en apariencia dirigida a rivales y operadores del narcomenudeo, deja claro que el doble asesinato fue utilizado por la organización criminal como una forma de marcar territorio y enviar un mensaje de poder.

¿Quién era B-King? Aparecen detalles del asesinato

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, especialistas en servicios periciales confrontaron los perfiles de los desaparecidos y encontraron coincidencias con dos cuerpos recuperados el 17 de septiembre en Cocotitlán. Los familiares de las víctimas se encargaron de reconocer los cuerpos este 22 de septiembre.

Qué es la Familia Michoacana, grupo que estaría detrás de la muerte de B-King

La Familia Michoacana es un cártel de origen mexicano que surgió a inicios de los años 2000 en el estado de Michoacán. Desde sus primeros pasos, se distinguió de otros grupos criminales por intentar proyectar una imagen de “protección” hacia las comunidades locales, presentándose como supuestos guardianes frente a la violencia de cárteles rivales. Sin embargo, detrás de ese discurso se consolidó una estructura profundamente violenta y sanguinaria.

Su zona de influencia se ha expandido principalmente por los estados de Michoacán, Guerrero y el Estado de México, territorios donde han librado guerras abiertas contra otras organizaciones criminales.

Con el tiempo, la Familia Michoacana diversificó sus actividades ilícitas, pasando del narcotráfico al secuestro, la extorsión, el cobro de cuotas a comerciantes y transportistas, e incluso el control de la tala ilegal y la explotación de recursos naturales en zonas rurales.

Los llamados “narcomensajes” o “narcomantas” se convirtieron en una de sus principales marcas. Estas cartulinas, dejadas junto a cuerpos o en lugares públicos, cumplen un papel estratégico: sembrar miedo en la población, reafirmar su dominio territorial y advertir a rivales o posibles “traidores”.

El letrero encontrado junto al cuerpo de B-King sigue esta lógica, mostrando la manera en que los grupos criminales convierten la violencia en espectáculo para consolidar su control social.

