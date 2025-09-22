El mundo del entretenimiento y la música urbana se viste de luto tras confirmarse la muerte del DJ colombiano Jorge Luis Herrera Lemos, conocido artísticamente como Regio Clown, quien fue hallado sin vida en el Estado de México junto al reguetonero B-King.

Su desaparición en la Ciudad de México, ocurrida el pasado 16 de septiembre de 2025, encendió las alarmas entre familiares, amigos, seguidores y autoridades de ambos países, que desde entonces emprendieron una intensa búsqueda para dar con su paradero.

¿Quién fue Regio Clown?

Nacido en el Valle del Cauca hace 35 años, Jorge Herrera construyó una trayectoria marcada por la pasión por la música y una propuesta artística que combinaba la energía del género urbano con la experimentación de la música electrónica. Bajo el nombre de Regio Clown, se consolidó no solo como DJ, sino también como un referente en temas de motivación y bienestar personal.

A través de sus redes sociales, Herrera compartía mensajes de amor propio, gratitud y espiritualidad, convencido de que la música podía ser una herramienta de transformación tanto en el plano personal como colectivo. Este enfoque lo llevó a conectar con un público joven que encontraba en sus presentaciones y publicaciones no solo entretenimiento, sino también inspiración.

Su estilo particular consistía en fusionar beats electrónicos con ritmos latinos, logrando una propuesta fresca y diferente que rápidamente le abrió espacio en la escena nocturna de distintas ciudades. Desde hacía varios años se había radicado en México, país en el que encontró oportunidades para mostrar su talento y consolidar su carrera en clubes, festivales y eventos privados.

El último evento en el que participaron juntos tuvo lugar el 14 de septiembre de 2025, en el club ElectroLab de la Ciudad de México, durante el festival Sin Censura Independence Day. Aquella noche, ambos encendieron al público con una presentación cargada de energía y con la promesa de nuevos proyectos en conjunto. Nadie imaginaba que dos días después desaparecerían en circunstancias que aún son materia de investigación.

Hermana de B-King habló de Regio Clown

En entrevista con W Radio, Stefanía Agudelo, hermana del cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, habló sobre la relación de su hermano con el DJ colombiano Regio Clown, quien también fue hallado sin vida en México.

Agudelo aseguró que no conocía personalmente a Regio Clown y que fue la primera vez que lo vio relacionado con su hermano.

“La verdad, el hermano de Regio Clown sí se pronunció, nos ha llamado, él ha estado muy preocupado, pero no nos dio mucha información, era muy distante y ageno a la vida de Regio Clown. Yo no lo conocía, era la primera vez que lo veía con mi hermano”, expresó Agudelo.

La hermana de B-King explicó además cómo surgió la propuesta que llevó a ambos músicos a México:

“Al mánager de mi hermano, que se llama Camilo, le llegó una invitación para que mi hermano se presentara en ese país. A él lo contrataron junto a Regio Clown y a otra persona más. Mi hermano estaba muy feliz por esa oportunidad de ir a México porque es una plataforma grande para los artistas y mi hermano viajo ”.

Con estas declaraciones, Agudelo dejó ver que la relación entre los artistas no era cercana desde el ámbito familiar y que la conexión se dio principalmente por la propuesta laboral que los llevó a participar en presentaciones en Ciudad de México, hecho que terminó en la trágica desaparición y muerte de ambos.

